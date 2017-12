No Alto Acre, Gladson Cameli visita municípios e entrega equipamentos para prefeitura de Assis Brasil

O senador Gladson Cameli (Progressistas) cumpre uma extensa agenda no Alto Acre neste fim de semana. As atividades tiveram início na sexta (15) em Epitaciolândia, onde participou do início das obras da Operação Tapa Buracos da BR-317 pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) Acre na zona urbana do município e se estendeu até a tríplice fronteira, em Assis Brasil, com a entrega de um veículo, materiais permanentes e odontológico para a saúde da região. Um investimento de R$ 300 mil.

Em Brasiléia, o senador foi recepcionado pelo deputado estadual Antônio Pedro (DEM), vereadores, o vice-prefeito de Epitaciolândia, Raimundão e os trabalhadores da Operação Tapa Buracos. Após anunciar as obras, Cameli caminhou pela avenida Amazonas até a rua Rui Lino, visitando o canteiro de obras.

“Além desses R$ 25 milhões destinados à operação Tapa Buracos, a previsão de investimentos com infraestrutura na região do Alto Acre é de R$ 148 milhões até 2018”, garantiu o senador.

À tarde, no município de Assis Brasil, Cameli entregou um veículo e equipamentos para o sistema de saúde, frutos de uma emenda parlamentar de R$ 300 mil. Na Câmara Municipal do município, reunido com o prefeito Zum, vereadores, secretários municipais, lideranças partidárias e a comunidade, ele aproveitou para fazer uma prestação de contas de suas emendas para o Alto Acre.

“Como deputado federal e senador já destinei mais de R$ 18 milhões para os municípios do Alto Acre, sendo R$ 2,6 milhões para Assis Brasil. Estes recursos beneficiam gestões de partidos da oposição e situação, não estou preocupado com as cores partidárias, mas com a melhoria da qualidade de vida das pessoas”, disse Cameli.

O prefeito Zum aproveitou para reforçar o pedido ao senador, da transferência do Departamento de migração da Polícia Federal para a cidade de Assis Brasil, além da liberação de emendas do Programa Calha Norte e para a recuperação de ramais.

“Trazer a migração para a cidade de Assis Brasil será a grande redenção do setor comercial e empresarial. Atualmente, cerca de 7 mil turistas passam todo mês na Alfandega, sem deixar um centavo para aquecer nossa economia”, disse o prefeito.

O último compromisso de sexta-feira em Assis Brasil foi com os pescadores. Neste sábado, Cameli cumpre agenda em Brasileia. Além de visitar o Hospital Geral da cidade, ele realiza encontro com marceneiros e participa de uma confraternização do PMDB.