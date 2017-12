Acordo de 2,1 milhões é firmado entre Eletroacre e Sindicato dos Urbanitários TRT

A crise financeira chegou à porta do PT no Acre e o desestimulo dos filiados parece cada vez maior. A contar do último Processo de Eleições Diretas (PED) que acontece internamente no partido, quando compareceram em abril deste ano para a votação somente 16,4% dos filiados. No Acre, o ac24horas obteve informações de que mais de 50% dos filiados do PT estão inadimplentes com a contribuição partidária que é um dos quesitos para participar de votações de dirigentes e tomadas de decisão da sigla.

Atualmente o partido conta com mais de 1,8 milhões de filiados no Brasil e no Acre pouco mais de 10 mil, sendo o maior partido do Estado em termos de organização e representatividade, contando com 4 prefeitos, 38 vereadores, 5 deputados estaduais, 3 deputados federais e um senador. A bancada no Congresso Nacional soma 9 senadores e 59 deputados.

Mas o partido demonstrou fragilidade no último PED interno que acabou levando para as votações somente 290 mil filiados para escolher seus dirigentes. O que pode ser uma das características do desinteresse dos filiados na participação dos eventos da agremiação partidária.

No Acre, as informações obtidas pela reportagem são que mais de 50% dos filiados estão com alguma inadimplência. A confirmação veio de uma fonte segura e que garantiu que as inadimplências estavam sendo analisada para uma ação imediata para que o percentual seja reduzido.

O presidente do PT, deputado Daniel Zen por telefone disse que a reportagem estava sabendo mais que o presidente do partido, e acrescentou de forma irônica “nada a declarar”, finalizou o deputado.