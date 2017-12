Marta Suplici aproveita ausência de Sergio Petecão no Senado Federal e aprova descriminalização da maconha na CDH

O veto do governador Sebastião Viana, do PT, ao projeto de lei de autoria do deputado Raimundinho da Saúde (PODEMO), que tentava regulamentar a situação dos servidores ameaçados de demissão do Pró-Saúde continua repercutindo nos bastidores políticos. Osmir Lima, ex-membro do conselho de notáveis da Frente Popular do Acre (FPA), coligação comandada pelo PT, usou as redes sociais para tecer comentários sobre os últimos posicionamentos do gestor petista.

“Convivi com o Sr. Tião Viana e com algumas de suas mentiras. Só não poderia imaginar que o descaramento dele chegasse ao ponto de dizer que os concursados do “Pró-Saúde” não fizeram concurso. Seu próprio órgão de apoio jurídico, PGE, e os próprios fundamentos do acórdão do TRT o desmentem”, disse Osmir Lima, ao questionar a nota oficial e as declarações de Sebastião Viana concedidas a veículos de comunicação do Estado, revelando que as demissões vão continuar.

Para Osmir Lima, a única maneira de os servidores darem o troco ao governo comandado pelo Partido dos Trabalhadores há quase 20 anos é votando contra a próxima candidatura da legenda em 2018. “Aconselho os funcionários iludidos por essa corja a darem o troco nas eleições de 2018. E tenho convicção que se eleito o Senador Gladson Cameli irá estudar o assunto com toda a responsabilidade e sensibilidade para corrigir esses e outros erros dessa turma”, finaliza.

Porta-voz rebate e deixa acusação no ar

O porta-voz do governador Sebastião Viana, o jornalista Leonildo Rosas também usou as redes sociais para responder Osmir Lima. Rosas alfinetou e deixou no ar uma possível acusação contra Lima quando foi gestor do Banacre. “Ver o “notável” Osmir Lima chamar alguém de descarado e mentiroso é brincadeira de mau gosto. Até as paredes do falecido Banacre tremem com tanta desfaçatez. Por isso eu canto: “Seu retrato na parede e um disco de Lennon/ seu sorriso está no ar…”.