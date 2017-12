Major Rocha acredita que Gladson manterá palavra e vice será do PSDB

O presidente regional do PSDB, Major Rocha (PSDB), partido que indicou Eduardo Veloso como vice do senador Gladson Cameli (PP), pré-candidato ao governo do Acre, foi bastante cauteloso ao falar sobre a escolha de vice e afirmou que não vê problema em disputar a vaga com outros partidos. Para ele, é natural que as legendas busquem espaço no campo majoritário.

Rocha, que raramente adota um tom ameno, preferiu ser cuidadoso nas palavras. “Eu vou acreditar no que ele (Gladson) disse. Nós estamos apostando no que ele disse. É natural que tenha outras articulações. Não é uma guerra. Não estamos numa guerra. Os partidos buscam seu espaço”, declarou.

Nesta semana, o presidente do PP, José Bestene, disse em entrevista no Bar do Vaz não ter certeza de que Eduardo Veloso será mesmo o vice de Cameli. Nem com essa declaração, Rocha polemizou. Ao contrário. O tucano prefere aguardar e acreditar em Gladson.

Já Gladson afirmou que Veloso é o que melhor se articula para a vaga, mas foi claro ao dizer que outros partidos da oposição tem direito a disputar o cargo.

“É o nome que mais se articulou e está se articulando. As portas não estão fechadas para os outros partidos. Estou conversando também com o DEM, com os seus membros”, afirma