Jovem é morto a tiros na noite desta quinta (14), enquanto jogava sinuca dentro de casa no bairro João Alves

O jovem Anderson Rocha da Silva, de 26 anos, foi morto com dois disparos de arma de fogo na noite de quinta-feira, dia 14, na Rua do Embira, no Bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul (AC). Os disparos atingiram a vítima na região da axila direita e na nádega.

Testemunhas informaram à polícia que a vítima estava jogando sinuca na área de uma residência, quando dois homens chegaram em uma motocicleta e um deles perguntou pelo jovem, pedindo para falar com ele. Ao abrir o portão da residência, já iniciou os disparos contra a vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegarem no local os médicos constataram que a vítima já tinha ido a óbito. As testemunhas informaram que não conheciam os suspeitos do homicídio. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML de Cruzeiro do Sul.