Deputada Jéssica Sales libera pagamento, de mais de meio milhão de reais para Sena Madureira e Cruzeiro do Sul

Às vésperas do recesso parlamentar a deputada federal Jéssica Sales (PMDB) continua trabalhando para destinar recursos para os municípios do Acre. Após agendas realizadas nos ministérios, ela conseguiu liberar R$ 244,8 mil para construção de uma Unidade Básica de Saúde na Comunidade Simpatia, no município de Cruzeiro do Sul e R$ 300 mil para construção do prédio para o CREAS no município de Sena Madureira, totalizando mais meio milhão de reais de recursos de suas emendas parlamentares ao Orçamento 2016.

O dinheiro liberado para Cruzeiro do Sul é referente a segunda parcela dos recursos que foram disponibilizados para continuidade da obra de Unidade Básica de Saúde na Comunidade Simpatia, através do Fundo Nacional de Saúde. “A prefeitura de Cruzeiro do Sul já está com o dinheiro em conta para dar continuidade nesta obra importante para os moradores na comunidade Simpatia, que passarão a contar com atendimento básico de qualidade. O valor foi transferida recentemente pelo Fundo Nacional de Saúde”, informa Jéssica Sales.

Segundo a parlamentar, o valor total licitado pela prefeitura de Cruzeiro do Sul foi de R$ 423,5 mil. “É um compromisso meu com as famílias da comunidade e que vem se concretizando. São cerca de 200 famílias que serão beneficiadas com uma estrutura adequada para os serviços de enfermagem, medicamentos e vacinação, além, de atendimento médico. É a realização de um sonho antigo dos moradores em ter assistência a saúde mais próxima sem que seja necessário se deslocarem à cidade em busca de atendimento médico”, destaca Jéssica Sales.

A parlamentar destaca ainda que as famílias precisavam fazer longas viagens para vacinar as crianças, realizarem consultas médicas e fazerem o acompanhamento de doenças como hipertensão, diabetes e outras. “Aos poucos a dura realidade que perdurou por longos anos vai ficando cada vez mais distante. Uma das metas do meu mandato é encurtar a distância entre a população e os serviços de saúde pública. É preciso levar qualidade de vida para quem mora distante da zona urbana dos nossos municípios”, ressalta.

O recurso liberado por Jéssica Sales para Sena Madureira também atenderá uma obra importante para os moradores do município. O dinheiro da emenda parlamentar impositiva da peemedebista será aplicado na construção do prédio para abrigar o Centro de Referência em Assistência Social (CREAS). O Ministério da Defesa, através do Programa Calha Norte, repassou o valor de R$ 300 mil reais. A estrutura irá proporcionar aos servidores e usuários um ambiente de trabalho moderno para desenvolver as atividades do órgão público.

“Levar recursos para benfeitorias nos municípios converte em melhoria da qualidade de vida da população e este é o meu propósito como parlamentar. Um compromisso assumido nas nossas agendas pelas comunidades de cada uma das cidades acreanas para saber quais as dificuldades, necessidades e expectativas do nosso povo. Venho deselvonvendo um trabalho que fortalece as prefeituras com minhas emendas impositivas e extra-orçamento, porque com esse fortalecimento quem ganha é a população”, finaliza Jéssica Sales.