Gladson diz que Eduardo Veloso foi quem “melhor se articulou” para ser seu vice e afirma que não há nada definido

As principais lideranças da oposição e o próprio senador Gladson Cameli (PP), pré-candidato ao governo do Acre, concordam que ainda não há um nome para vice-governador definido, embora o médico Eduardo Veloso (PSDB) esteja bem contado para a vaga na chapa encabeçada por Cameli. Em entrevista no Bar do Vaz no ac24horas está semana, o presidente do PP, ex-deputado José Bestene, articulador político e que atua como uma espécie de conselheiro de Cameli, também revelou essa indecisão.

Gladson Cameli diz que Eduardo Veloso foi quem melhor se articulou pela vaga de vice, mas lembra que as portas não estão fechadas para os outros partidos da oposição.

Cameli reforça que mantém conversas inclusive com o DEM de Bocalom, que atualmente declara apoio ao Coronel Ulysses, pré-candidato ao governo do Estado pelo Patriotas.

“É o nome que mais se articulou e está se articulando. As portas não estão fechadas para os outros partidos. Estou conversando também com o DEM, com os seus membros”, afirma.

Se tem um partido na oposição que não mostra o menor interesse para indicar o vice de Gladson é o PSD. É o que afirma o presidente do partido, o senador Sérgio Petecão.

“Pela milésima vez fizeram compromisso e ficou acertado que o vice só será escolhido em 2018. O PSD não tem interesse nenhum em indicar vice. Eu acho que o candidato não tem que ser do interesse meu, do Bestene ou do Márcio Bittar. Tem que ter o perfil do melhor candidato.”