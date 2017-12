Detran/Acre atende em horário especial nesta sexta-feira (15); atendimento será encerrado às 14h

A Polícia Militar do município de Jordão comanda pelo tenente Fortunato prendeu o Policial Civil Venuciel Daniel de Souza, 32, que estaria aguardando uma encomenda de Rio Branco contento drogas. As informações do serviço de inteligência da PM chegou até o comandante do município que foi pessoalmente a pista do aeroporto efetuar a prisão do acusado.

O tenente Fortunato disse à reportagem do ac24horas que o policial estava sendo monitorado a algum tempo por suspeitas de envolvimento com drogas e facilitação de ações criminosas aos traficantes. “Chegamos ao aeroporto com as informações que tínhamos e perguntamos quem estava trazendo uma encomenda. Um dos passageiro da aeronave Rio Branco Taxi Aéreo disse logo que trouxe uma sacola para o policial Daniel. Ao verificar o conteúdo dentro da sacola havia tabletes de maconhas e de imediato fizemos sua prisão”, disse o tenente.

O tenente disse ainda que o Policial Civil argumentou aos PMs que estava esperando somente o registro de sua filha e que sua ex-esposa acabou armando para prejudicá-lo.

O acusado de tráfico foi encaminhado à delegacia do município de Tarauacá.

De acordo com a assessoria da Polícia Civil o delegado do município de Tarauacá fez o flagrante pelo suposto crime de tráfico de drogas, sendo que será encaminhado cópia do inquérito a Corregedoria para as providências administrativas.