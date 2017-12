Sebastião nomeia Kátia Rejane como nova procuradora-geral do Ministério Público do Acre

Em solenidade na Casa Civil, nesta quinta-feira, 14, o governador Sebastião Viana assinou o decreto que nomeia a procuradora de Justiça Kátia Rejane de Araújo como nova Procuradora-geral do Ministério Público Estadual (MPE). Ela irá substituir Oswaldo D’Albuquerque ao tomar posse do cargo em janeiro do próximo ano.

Com aprovação de 95% dos votos de procuradores e promotores na eleição para escolha do chefe do MPE, Kátia irá comandar a instituição no período de 2018 a 2019. “Começo agora um grande desafio. Venho na missão de continuar o trabalho do Ministério Público, que está no ranking nacional como uma instituição de excelência, promovendo a paz e a união entre as instituições”, disse a procuradora de Justiça.

Kátia ocupa o cargo de corregedora-geral do MPE no último biênio. É pioneira na defesa da proteção integral da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade social, sendo reconhecida como a indutora de ações que extinguiu o uso indevido de cola de sapateiro por crianças e adolescentes em Rio Branco.

“A Dr. Kátia é um patrimônio da história das comunidades do Acre e das raízes deste estado. Sua votação expressiva é um reconhecimento de suas qualidades pessoais e profissionais. O Ministério Público está nas melhores mãos para substituir esse grande procurador, que marca seu tempo, Dr. Oswaldo D’Albuquerque”, declarou o governador.

O procurador-geral Oswaldo falou da importância do trabalho da corregedora nesta nova fase que vive o MPE. “Agradeço por ter tido a companhia da Dr. Kátia neste tripé que ajudou no comando do Ministério Público: Procuradoria-geral, Corregedoria-geral e o secretário-geral Celso Jerônimo de Souza. Foi um Trabalho que nos fez reconhecido nacional e internacionalmente”, disse.

Nazareth Araújo, vice-governadora do Estado, também fez uma fala de apoio à nomeada procuradora-geral. “O momento que chega nos faz querer partilhar com aqueles que estão ao lado, as melhorias e os avanços de uma instituição que vem desafiada na sua conduta para que que o Acre e o Brasil possam ter a garantia do que está escrito em nossa constituição”, afirmou.