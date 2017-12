O pra sempre nunca acaba

Vivemos os dias natalinos. Dias de repensar a vida, analisar o ano que finda e preparar as prioridades e metas para o ano que vai chegar. Hora de analisarmos também como amamos em 2017 e como expressamos esse amor àqueles a quem queremos bem.

Sou dos que defendem que o amor requer expressão. Você ama? Expresse, mostre. Para quem como eu tem fé, nunca é demais lembrar que Deus nos criou para expressão do seu amor, porque Deus é amor.

Defendo esses princípios por uma questão muito simples:

O tempo passa pra todo mundo. E passa rápido. Você engorda, emagrece, o cabelo cresce (ou cai, mas a modernidade tá aí pra ajudar. E tanto tempo depois, ainda podemos ser iguais.

Porquê? Porque algumas coisas são permanentes. Imutáveis. Pra sempre. Não importa o tempo. O amor é assim. Não importa o tempo. Principalmente o amor de Deus e o amor ao próximo.

E a despeito de tudo, imutável também é a linguagem. O falar. O calar. E o olhar. Esse nunca mente. Principalmente quando se sorrir com os olhos. E o coração. E o coração deve sempre expressar amor. Não guarde mágoas, dores, guarde e espalhe o amor. Multiplique o bem. Seja feliz. Perdoe. Seja perdoado. O ano vai acabar, mas a vida, ah vida, essa continua.

Bom dia, boa tarde, boa noite!!!

As irmãs Carol, Dani e Ana Lúcia Arantes Batistela aproveitam o final de ano para visitar amigos e familiares no interior de Rondônia e em Santa Rita do Passa Quatro, ao lado dos pais Daniel e Fátima Batistela

Cinema

Há boas opções no cinema esta semana, benza Deus! Star Wars – Os Últimos Jedis, Extraordinário e o Assassinato no Expresso do Oriente são algumas das boas dicas para quem está de folga ou apenas ama cinema como eu.

Legenda

O bom dessas novidades é que Star Wars e Assassinato no Expresso do Oriente, por exemplo, são legendados, o que facilita muito a vida de quem prefere filmes no original.

Deputado federal Alan Rick (DEM) em raro momento de descontração ao lado da esposa Michele Miranda

De volta

Advogada Ana Paula Cameli e o filho Guilherme, após dois anos morando em Brasília, volta a fixar residência em Rio Branco para acompanhar de perto a pré-campanha do marido Gladson Cameli.

Closed

É lamentável como alguns empreendimentos não prosperam em Rio Branco. Talvez seja a crise. Talvez seja apenas o jeito do acreano de não curtir certos estilos. O certo é que muitos lugares duram pouco. Uma pena. Para quem gosta do ambiente e, principalmente, para o mercado.

Segurança

Há que se tomar medidas, e urgentes, para combater essa onda de violência no Estado. A coisa já passou da raia do absurdo. Essas constantes invasões à Maternidade Bárbara Heliodora, por exemplo, são inomináveis. Nem na hora de ter um filho se tem sossego!

Piano

Prefeito de Cruzeiro do Sul Ilderlei Cordeiro fez uma bela obra de revitalização da escadaria do colégio São José. A proposta de deixar o local com um design de teclas de piano é moderna e elegante. Gostei.

Publicitária Sofia Brunetta é só alegria com a chegada da sua primeira filha. Anda contando os dias e as horas para começar o enxoval. Talentosa como é, vai ser tudo de muito bom gosto

Resenha, a festa

A turma que gosta de festa boa tem uma boa opção. Dia sete de janeiro, a HG Produções realiza uma roda de pagode dois palcos, com o principal, dentro da piscina, roda de pagode, Gelato Alcoólico e muitas novidades no Afa Jardim.

Samba de qualidade

A festa a Resenha começará às 16 horas com o Dj Eduardo Andrade e Sandoval. Logo após tem samba do bom com o grupo Casa de Bamba, e Brunno Damasceno, um cara que eu respeito muito. Meu pagodeiro – brincadeira, Brunno – sambista favorito!!!

Limitados

A festa vai até a manhã do dia seguinte, com direito animação do grupo Samba Brother e para finalizar, o Dj Israel Soster promete um set cheio de funk/eletrônico. Hoje começa a venda do lote promocional e limitado. Quem quiser que corra para comprar o seu!

Rafaella Bayma Roque toda trabalhada na beleza – que não é pouca – está de volta a Rio Branco após um ano morando na África do Sul com o marido Isac