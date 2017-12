Marcus diz que disputa ao governo será dura

O prefeito Rio Branco, Marcus Alexandre (PT), ligou ontem para dizer que não está entre os que acham que a disputa do governo no próximo ano será uma eleição fácil e que encara com muita humildade e pé no chão. Foi uma resposta ao alerta feito na coluna pelo vereador Jackson Ramos (PT). Marcus não quis se pronunciar sobre supostas delações premiadas, e disse não conhecer nenhum fato novo. A eleição de governador é encarada por ele como um desafio para apresentar novas idéias, porque reconhece que o longo tempo de poder sempre causa desgastes e que qualquer sentimento de mudança é algo natural. O seu grande desafio na campanha será crescer nos municípios do interior, onde é pouco conhecido. No lançamento da sua candidatura deu mostras que mais uma vez tentará descolar a sua imagem do desgaste do político do PT, com sua principal liderança, Lula, condenado a 9 anos de prisão. Quer oferecer ao eleitor uma imagem de mudança e não de continuidade de um projeto de 20 anos.

OU VOTA OU CAI FORA

Com o fechamento de questão pelo PSDB de que os seus deputados devem votar a favor da Reforma da Previdência, o deputado federal Major Rocha (PSDB), que vinha prometendo votar contra, ficou no mato sem cachorro: ou vota pela aprovação ou pode ser expulso do PSDB.

MUITO DIFERENTE

A questão do deputado federal Major Rocha (PSDB) é atípica, porque ele preside um diretório regional, não é um parlamentar que tem apenas a função legislativa, o que não permite deserção. E isso não comporta qualquer tipo de rebeldia da sua parte. É um dirigente do PSDB.

SERIA MURRO EM PONTA DE FACA

O deputado federal Major Rocha (PSDB), que preside o partido, e que será beneficiado por isso com o repasse do Fundo Partidário na eleição, não deve arriscar a perder esta estrutura, por pura birra. Mesmo contrariado terá que votar a favor para continuar no comando do PSDB.

COM A CABEÇA NO LUGAR

O dirigente do PT, Cesário Braga, divulga que o partido deverá eleger oito deputados estaduais. Com a cabeça no lugar, o deputado Jonas Lima (PT) prevê que, se o PT eleger quatro deputados se dê por satisfeito. Jonas tem sentido na população um sentimento de revolta.

NÃO SEI ONDE TIROU

Não consigo entender de onde o Cesário Braga tirou que o PT pode eleger oito deputados.

ESTÁ NESTE PONTO

A eleição do próximo ano está numa situação tal que, com a judicialização a que a política foi submetida não dá para se prever o que vai acontecer nas próximas 24 horas. Pode acontecer tudo ou não acontecer nada. Mas fica sempre aquela expectativa de alguma ação da PF e MPF.

MUITO MELHOR

A atual composição da Câmara Municipal de Rio Branco, neste primeiro período legislativo foi muito mais produtiva de que a legislatura passada, quando, praticamente, os debates eram parcos. E isso se deve aos vereadores da oposição serem mais atuantes e presentes nos debates. Mesmo em minoria, em quase todos os momentos foram protagonistas.

PEDRA CANTADA

Bem antes da votação do Projeto de Lei do deputado Raimundinho da Saúde (PODEMOS) sobre o Pró-Saúde ser colocado em votação na Assembléia Legislativa, eu alertei na coluna que, o governador Tião Viana não sancionaria devido a sua inconstitucionalidade. O seu veto à aprovação da matéria enviado ontem ao Legislativo, portanto, não causou surpresa alguma.

MAIS ALÉM

Revoltado, o governador Tião Viana acusa o deputado Raimundinho da Saúde (PODEMOS) de ao procurar a justiça do trabalho para fazer reclamações sobre o Pró-Saúde, motivar o processo que decretou a demissão dos servidores. “Não vou sancionar ilegalidade, quem pariu Mateus que embale”, disparou o governador ontem em declaração à coluna.

QUAL A DEDUÇÃO?

De todo este arcabouço de posições a favor e contra, acerca do Projeto do Pró-Saúde, qual a dedução prática que dá para se tirar, sem enganar ninguém? Que o governo prosseguirá o calendário de demissões. E que a aprovação não surtirá nenhum efeito legal. Já deixou claro.

ESPAÇO ABERTO

O deputado Raimundinho da Saúde (PODEMOS) está com o espaço aberto na coluna para fazer contestação. É norte da coluna o de ouvir sempre os dois lados sobre fatos polêmicos.

ZÉ LOPES

Anotem este nome, porque vocês ainda ouvirão muito falar dele na campanha de 2018.

COLIGAÇÃO NO PENDURA

Não está nada certa a aliança entre o PDT-PRB- PODEMOS. O presidente do PDT, Luiz Tchê, admite que o partido tem como alternativa, sair com uma chapa própria de deputado estadual. E para isso contaria com mais de vinte nomes, que numa coligação, deixariam o PDT.

NÃO DESCARTAM

Se não der certo com o PDT, o PRB e PODEMOS não descartam uma aliança para a ALEAC.

DEFICIT DE 20 MILHÕES

O prefeito Marcus Alexandre ligou ontem para dizer que, mesmo com um déficit de 20 milhões de reais de perda do FPM, 75 dias de chuvas, ainda assim a prefeitura continua trabalhando para acabar com os buracos das ruas da cidade e já usou mais de 30 mil toneladas de asfalto.

ÚLTIMO BURACO

Sobre a crise econômica, o prefeito Marcus Alexandre diz não ter mais no que conter gastos: “já apertamos o último buraco do cinto”.

AVISO DADO

O dirigente do PRB, Diego Rodrigues, protestou ontem á coluna, contra o fato do PT estar tirando filiados de partidos aliados para compor a sua chapa de deputado estadual e fez uma advertência aos petistas: “se o PT tentar acabar a chapa para Federal dos partidos menores, o PRB não ficará na Frente Popular, pode colocar o que eu estou afirmando”.

NO COLO DO MARCUS

Este tipo de questão acaba caindo no colo do candidato a governador pelo PT, Marcus Alexandre. O seu partido tem que raciocinar que está numa aliança partidária e não disputará a eleição de Governo só com os seus parlamentares e militantes.

VIRANDO REUNIÕES

O senador Gladson Cameli (PP) promete fazer uma campanha profissional e buscar até ganhar a eleição em Rio Branco, que é a principal base eleitoral do candidato petista a governador.

PRIMEIRO TURNO

Ganhar em primeiro turno é a meta do senador Gladson Cameli (PP). A campanha vai começar a embalar a partir de janeiro, quando já se terá oficialmente o nome do vice, que tende a ser o do médico Eduardo Veloso (PSDB). Podemos ter uma das eleições mais disputadas das últimas décadas para o governo.

FESTA DA REDE

Confirmado para o próximo dia 19, o lançamento oficial do Reitor da UFAC, Minoru Kinpara, para o Senado. É uma candidatura qualificada, mas que não dá para avaliar o seu peso. O REDE é um partido que não tem ramificações em todos os municípios do interior.

DOIS BICUDOS NÃO SE BEIJAM

São amistosas apenas aparentemente as relações entre o deputado Heitor Junior (PDT) e o presidente do PDT, Luiz Tchê. Heitor comunicou ao prefeito Marcus Alexandre que não avaliza politicamente a ida de Paola Daniel para secretaria do Meio-Ambiente, porque quem lhe deu votos na campanha foi ele e não a vereadora Elzinha (PDT), que estaria por trás da indicação. Luiz Tchê diz que a indicação da sua nora, que garante ser competente para a função, não foi da vereadora, mas sim do partido. Lamenta Heitor não participar das reuniões do PDT. E foi duro ao dizer que, quem não concordar com as decisões partidárias pode deixar o PDT. Tchê Heitor acabam se entendendo, porque este cabo-de- guerra não beneficiará a nenhum deles. E o Heitor é muito importante para somar votos como puxador na legenda, porque se organizou e deverá ter muito mais votos do que teve na sua eleição. Não seria bom ao PDT perdê-lo.