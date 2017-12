Aleac aprova Projeto de Lei de Jenilson Leite que presta homenagem póstuma a professora Rita Batista

As inscrições para os trabalhos que concorrerão ao 8º Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) serão encerradas na próxima quarta-feira (20). A cerimônia de premiação da oitava edição está confirmada para o dia 12 de janeiro.

O Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre surgiu em 2010 com a finalidade de incentivar a inserção de notícias positivas na mídia, reconhecendo e estimulando a atuação da imprensa como difusora de informações e formadora de opinião.

O convidado desta edição é o jornalista e historiador Fábio Menegatti. Jornalista profissional há 17 anos, Menegatti atua na Rede Record de Televisão em São Paulo e já participou de coberturas especiais na China, México e Haiti, além de ter feito a cobertura especial sobre a cheia do rio Madeira e o isolamento do Acre em 2014. Foi finalista do Prêmio Esso em 2015 e vencedor do Prêmio Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho em Direitos Humanos (Anamatra) em 2014.

Prêmio Atitude

No mesmo dia, o MPAC também apresentará os vencedores do ‘Prêmio Atitude – Pequenas ações transformam o mundo’, que tem o objetivo de reconhecer, na comunidade acreana, atitudes de cidadãos, empresas, organizações governamentais e não governamentais (cidadãos e comunidades organizadas) que, de alguma forma, contribuam para o desenvolvimento da comunidade em diversas áreas.

O prêmio está em sua primeira edição e tem a intenção de identificar, divulgar e difundir práticas que contribuam para o aprimoramento da cidadania e reconhecer e criar referências quanto às melhores ações ou práticas sociais desenvolvidas.