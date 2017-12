Thaynara e Bruno Borges, o encontro do Ano na internet

Talvez você nunca tenha ouvido falar dela. Talvez jamais saberá o que é um kiu ❤️, o valor da expressão mermã, venci na vida, ou quem é a verdadeira rainha do snap no Brasil, superpopular no Instagram e, muito além de digital influencer ou blogueirinha fashion, gente como a gente.

Se acalme…

Estou falando de ThaynaraOG, a Thay para os íntimos – seus fãs -, a dona da coisa toda quando o assunto é mitar nas redes sociais de verdade. Thaynara esteve em Rio Branco na última segunda-feira e se de uma parte não quebrou a internet local, conseguiu um feito que nem o Fantástico com toda a sua fama foi capaz: fotenha posada e muitos vídeos ao lado do Menino do Acre Bruno Borges e da estátua do filósofo Giovano Brunno, no icônico quarto do garoto mais famoso da internet acreana em 2017.

Thay não só fez fotenha com Bruno, como fez um verdadeiro tour pelo quarto, ouviu e recebeu explicações sobre cada um dos textos criptografado do lugar. E, pasmem: ela foi lá sabe por quê? Porque há uns três meses atrás, bem antes da menina do Maranhão imaginar que teria agenda por essas bandas, a irmã de Bruna, Gabriela, lhe mandou um direct dizendo que sonhara com Thay visitando o quarto do irmão. Acho que nessa época Bruno ainda estava “sumido”.

Ao ser convidada por uma marca de tintura de cabelos para vir a Rio Branco Thaynara, óbvio, realizou o sonho de todo turista interessado nas mil tags e memes do Menino do Acre. Com um convite desses, mermã, eu também ia. E com direito a levar blogueirinhos locais que loucamente postavam tudo full time em suas redes.

Mas, naturalmente, a história só foi parar nos Moments do Twitter hoje de manhã depois que Thay postou a foto que ilustra essa coluna. Uma foto que teve apenas 1,4 mil retweets é mais de 12k em likes. Isso sem contar a surra de likes e visualizações dos stories no Insta e dos snaps. Isso é que eu chamo de viral. O resto, bem, o resto é o resto.

Foi tanto sucesso que deu até vontade de shipar. Sei lá, uma coisa meio tahybrun, brunthay…

Tá, não rola, mas… quem sabe o que pode render do que ela mesmo chamou de o melhor rolê do Acre??

Como sei de tudo isso??

Ora, eu acompanho redes sociais bebê!!!!

Beijinho pra vocês e até amanhã linda é loira por cá!!

Fui!!!

