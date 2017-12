Suspeito de furtos na parte alta da cidade é detido e permanecerá à disposição da justiça

Minoru Kinpara se filia à Rede Sustentabilidade na próxima terça-feira, 19, em evento na Villa Rio Branco

Hotel Concept, região da Gameleira, no 2º Distrito de Rio Branco, a partir das 19h.

O reitor da Universidade Federal do Acre entra no embalo da Rede de Marina Silva e Carlos Gomes para ser pré-candidato ao Senado da República. A porta-voz do partido, aliás, prestigiará a filiação de Kinpara.

Minoru foi filiado ao PT durante anos. Na Ufac seu trabalho se destaca pela transformação visível na estrutura do Campus da Universidade. É elogiado até por adversários.

O petista Sibá Machado foi um importante aliado de Minoru em diversos programas e projetos na Universidade, mas a página política virou, embora a linha de discurso e o formato do espectro político de Kinpara sejam os mesmos.

Minoru Kinpara é o sexto pré-candidato ao Senado no tabuleiro político do Acre. Jorge Viana e Ney Amorim, ambos do PT; Petecão (PSD), Márcio Bittar (PMDB) e Fernando Lage (Livres) são os outros nomes que aparecem como opções ao Senado no período pré-eleitoral.

Por se oriundo da universidade, a expectativa é de que Minoru Kinpara eleve a qualidade do debate durante as eleições.