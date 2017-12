Petrobras reduz diesel em 0,1% e eleva gasolina em 2,5% nas refinarias

VEJA O VÍDEO AQUI

O cruzamento entre as ruas Rui Barbosa e Rua Djalma Dultra, em Cruzeiro do Sul, registrou um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo de passei na tarde da terça-feira, dia 12. Uma câmera de segurança registrou o impacto. AS imagens foram entregues à perícia de trânsito.

Pelas imagens é possível ver que o motociclista trafegava do Bairro da Várzea em direção ao Centro. Já o carro trafega no sentido contrário, e ao entra à esquerda acaba colidindo contra a motocicleta. Com o choque, Calisson Souza da Silva, de 19 anos, foi arremessado a alguns metros do local da batida.

De acordo com moradores das proximidades, esta não é a primeira vez que acontecem acidentes no local, e pedem a intervenção imediata dos órgãos de trânsito para instalação de algum tipo de sinalização que ajude a reduzir a velocidade dos condutores e consequentemente o número de acidentes.