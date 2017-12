Pesquisadores buscam voluntários para passar 56 dias bebendo cerveja

O diretor-geral do Huerb, Fabrício Lemos, que é considerados pelos pacientes e colegas de trabalho como um dos médicos mais dedicados do Estado do Acre, recebeu na manhã desta quarta-feira (13), das mãos do deputado estadual Eber Machado (PSDC), o título de Cidadão Acreano. Ele nasceu em Brasília em 1980, mas está no Acre desde 1982, quando seus pais se mudaram para trabalhar na cidade de Rio Branco.

“Sou acreano de coração. Aqui me criei, aqui e estudei do do ensino fundamental ao médio e aqui construiu o sonho de ser médico”, diz Fabrício Lemos, que considera uma honra e reconhecimento de sua dedicação profissional receber o título de Cidadão Acreano. Após se forma em medicina em Cochabamba, na Bolívia, Lemos trabalhou em em Capixaba, Brasiléia, Porto Acre e foi o primeiro diretor da Upa da Baixada.

Segundo o deputado Eber Machado, o médico foi indicado para direção geral do Huerb após a unidade de saúde enfrentar diversos problemas com gestores anteriores. “Ele ganhou a confiança e o apoio dos servidores e, apesar das dificuldades, resgatou a dignidade e humanizou o atendimento na maior unidade de saúde do Estado, demonstrando que não é apenas um bom médico, mas um gestor de mão cheia”.

Atualmente, Fabrício Lemos faz parte dos quadros do Huerb, Urgil e Unimed. Com vários cursos em emergência e urgência, o médico está sendo homenageado pelo quarto ano consecutivo na Assembleia Legislativa. As três primeiras homenagens aconteceram no Dia do Médico. Agora, Lemos recebe título de Cidadão Acreano, uma das mais altas honrarias concedidas pelo Poder Legislativo do Estado do Acre.