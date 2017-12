Ocupação de casas populares pode estar sendo orientada, diz secretária de Habitação

Os empresários do comércio estão mais otimistas quanto às vendas de Natal em 2017, segundo pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC), por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac). Enquanto em 2016, 3,4 de 10 lojistas se mostravam esperançosos com as comercializações da data; em 2017, o número subiu para 7. O estudo foi realizado junto a 255 empresas entre os dias 28 de novembro e 5 de dezembro.

De acordo com o levantamento, dos 11% dos entrevistados que se mostraram pessimistas quanto ao movimento de vendas no ano passado, apenas 5% continuaram com expectativa negativa. Ainda em relação à espera de comercializações para o Natal, 25% dos empresários disseram não ter opinião quanto aos níveis de vendas possíveis para a data festiva.

Além disso, para 55% do empresariado local, a população tem se mostrado mais motivada para os gastos; enquanto 20% admitiram a existência de clientes interessados em vendas, porém tímidos; 14%, que os consumidores estariam desmotivados e; para 7%, inibidos ou em má situação financeira.

Mesmo assim, segundo 32% dos empresários do comércio, o momento em que se observa melhora no movimento das vendas para o Natal acontece, geralmente, “após o pagamento do 13º salário”. Outros 28% afirmaram ser logo “no início do mês de dezembro”. Estas duas expectativas isoladas alcançaram crescimentos respectivos de 14 e 12 pontos percentuais em relação ao ano passado.

Vendas às vésperas das festividades

Quanto à melhora de vendas apenas na “véspera” e no “dia de Natal”, são observadas quedas consecutivas de 11 e 16 pontos percentuais em relação à mesma posição dos empresários para o Natal do ano passado; isto é, para as festividades de 2016, 33% apontavam que o momento de melhora das vendas ocorria sempre “na véspera do dia de Natal”. Na pesquisa deste ano, essa expectativa é de 22%. Outros 30%, afirmavam ser o “dia de Natal” o momento em que ocorria a efetiva melhora das vendas. Em 2017, o mesmo índice é de 14% dos empresários.

O estudo reiterou ainda que, na avaliação de 41% dos empresários do comércio de Rio Branco, as vendas para o Natal de 2017 devem ser bem melhores que as vendas do mesmo período em 2016, em pelo menos 10% (previsão de 31% dos 41% otimistas). Para o Natal de 2016, dada a então precariedade da economia de mercado, apenas 26% admitiam alguma melhora sobre as vendas com relação ao Natal anterior (2015). Dentre os demais empresários pesquisados, 51% são unânimes em responder que as vendas para o período natalino devem permanecer nos níveis das comercializações realizadas no Natal passado, isto é, devem ser relativamente iguais.