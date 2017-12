Jackson Ramos adverte PT sobre derrota

O vereador Jackson Ramos (PT), em postagem na sua página no ZAP fez uma séria advertência aos petistas que acham que já ganharam a eleição para o governo. Começou detonando “os candidatos que só se elegem com curral eleitoral de secretarias e não se esforçam para buscar os votos soltos do meio rural e ramais”, referindo-se aos secretários do governo que disputam vagas na Assembléia Legislativa. E continuou fulminando: “o que vejo é muitos candidatos proporcionais tentarem colocar uma coleira com chip em eleitores que já são nossos e não se esforçam para buscar votos fora da FPA”. Citou a debandada do cabo-eleitoral “Dedé da Baixada” para apoiar a candidatura do senador Gladson Cameli (PP), com um alerta: “E só uma amostra grátis do que vai acontecer no segundo turno da eleição”. Prevê uma cooptação em massa de candidatos da FPA que não forem eleitos, pelo grupo da oposição. “É bom tirar a bunda cadeira e ir para a rua. Isso aqui, não é Jardim de Infância petista e nem da FPA”, diz. E demonstra temor pela derrota na eleição de governador, lembrando ser o Gladson “mais conhecido”, no interior. Na sua visão erra quem dá a eleição ao governo já ganha pelo PT.

ENCONTROS FURTIVOS

O vereador Jackson Ramos (PT) também revela o clima de briga que existe dentro da FPA. Cita na sua postagem que o candidato ao governo do PT, tem que sentar com um grupo de noite e com o outro de manhã, porque não ficam na mesma mesa. Dá para se ver, pelas suas colocações, que a falta de organização e de unidade não acontece apenas dentro da oposição.

BEM SITUADAS

As críticas feitas pelo vereador Jackson Ramos (PT) são bem situadas. De fato alguns secretários municipais e estaduais acham que o prefeito da Capital já ganhou a eleição para governador, não precisam de parcerias e se socam com as suas empáfias nas cadeiras das secretarias

ESQUECEU UM DETALHE

O vereador Jackson Ramos (PT) esqueceu um detalhe importante: o prefeito de Rio Branco não está mais com aquela bola toda que tinha no primeiro mandato e ainda não se tocou disso.

CONSUMO INTERNO

O DATA-CONTROL fecha até sexta-feira a sua pesquisa em municípios que representam 86% do eleitorado. A pesquisa será para o consumo interno do candidato a governador, senador Gladson Cameli (PP). Servirá de balizamento aos marqueteiros importados para sua campanha.

DIA D

A decisão se o ex-presidente Lula (PT) será ou não candidato à presidência tem data marcada: será no dia 24 de janeiro, quando será julgado o seu recurso contra uma condenação de 9 anos de prisão, sofrida na Lava-Jato. Se o TRF mantiver a condenação, Lula passará ser “ficha-suja” e ficará fora da eleição.

CHAPA PURO-SANGUE

O dirigente do PT, Cesário Braga, defende que o seu partido lance uma chapa puro-sangue para a disputa da Câmara Federal. A sua tese é que de chapa própria o PT elegerá dois deputados. Se for numa coligação, com PSB e PCdoB, três poderão ser eleitos, mas apenas um do PT. As duas outras vagas tendem ser de César Messias (PSB) e Perpétua Almeida (PCdoB).

CONTABILIDADE SUPERFATURADA

Para Cesário Braga (PT), também para a Assembléia Legislativa não tem que coligar. “Vamos ter candidatos nos 22 municípios e vamos eleger 8 deputados”, jacta-se. Em 18 municípios temos nomes confirmados, falta fechar em quatro, prevê. Ainda pensa que o PT elege poste.

CAMINHO JURÍDICO

O deputado federal Moisés Diniz (PCdoB) explica em nota à coluna que, de fato deputados e senadores protestaram, fizeram Audiências Públicas, sobre a questão do preço abusivo das passagens para o Acre, mas ele é o único que ajuizou uma denúncia no MPF a esse respeito.

MAIS PRAGMÁTICO

É verdade. Neste ponto o deputado federal Moisés Diniz (PCdoB) foi mais pragmático.

BAIXA QUALIDADE

A Avenida Brasil, no trecho da Getúlio Vargas, que não faz tempo foi asfaltada, está com a beira do meio fio com crateras e os chamados borrachudos. O prefeito da Capital deveria cobrar responsabilidade pelo serviço porco, da EMURB ou da empresa particular, se for o caso.

“NÃO SANCIONA INCONSTITUCIONALIDADE”

O Porta-Voz do governo, jornalista Leonildo Rosas, adiantou ontem que, não há como o governo sancionar o Projeto de Lei do deputado Raimundinho da Saúde (PODEMOS), que busca reverter as demissões no PRÓ-SAÚDE. “A Assembléia não têm competência de legislar sobre despesas do Executivo, e o governador não vai sancionar algo inconstitucional”, afirmou.

PGE DERRUBA

Outra fonte da coluna passou que, assim que o Projeto de Lei em questão chegar no gabinete do governador Tião Viana, será enviado à Procuradoria Geral do Estado, para argüir a inconstitucionalidade na justiça. “Os deputados sabem da inconstitucionalidade”, advertiu.

DIREITO DE LUTAR

Ninguém pode criticar os servidores do PRÓ-SAÚDE de brigarem pelo que consideram seus direitos. Isso é sagrado! Mas o caminho usado ontem levou a uma falsa euforia, porque os deputados sabem da ilegalidade da matéria. Jogaram para a platéia. Lamentável! Criaram uma falsa expectativa para centenas de pais de famílias caminhando para o desemprego.

NÃO POSSO FAZER CORO

Como pai de família, como jornalista, eu não me alegro em dizer que o projeto aprovado ontem na ALEAC cairá quando for apreciado na justiça. É terrível perder um emprego num Estado sem oferta de oportunidades de trabalho. Mas não posso fazer coro com a enganação.

NÃO POODE MAIS CANTAR DE GALO

O DEM não pode mais cantar de galo que não está na Lava-Jato. O STF tornou ontem o senador Agripino Maia, figura de ponta do DEM, réu em um processo por corrupção.

O QUE TINHA QUE FAZER

O presidente da Assembléia Legislativa, deputado Ney Amorim (PT), fez o que tinha de ser feito ao colocar ontem em votação o Projeto de Lei do PRÓ-SAÚDE, não lhe cabia dizer se era constitucional ou não. Um detalhe: na sua gestão nenhum projeto foi engavetado.

ERA VICE DO PT

O deputado Jonas Lima (PT) fez ontem um longo discurso contra o presidente Temer, a quem sempre chama de “golpista”. Vou lhe lembrar novamente: Temer foi vice na chapa do PT com a Dilma. São então o que se chama de “farinha do mesmo saco”. Viviam em perfeita simbiose.

NINGUÉM ENTENDEU

Ninguém entendeu quando o deputado Jesus Sérgio (PDT) leu passagens do Estatuto do PDT para justificar seu voto no Projeto do PRÓ-SAÚDE. Bastaria dizer que foi por convicção e só.

NOVELA CHATA E ANTIGA

Caçambeiros volta ameaçar fechar ruas e pontes em protesto pelo atraso no pagamento da dívida de 7 milhões de reais pelo DERACRE. Toda vez é esta novela chata e antiga. Dão uma pequena parte, se desmobilizam, e isso vai se repetindo igual a uma cantiga de grilo.

NÃO ESTAVA NA CONTA

Não estava na conta do prefeito de Rio Branco fechar o ano com a cidade esburacada, fato que nunca aconteceu durante o seu primeiro mandato. Não se sabe se foi acomodação ou falta de recursos. Talvez, foram poucas as frentes de trabalho diárias e noturnas.

EQUÍVOCO SOBRE AS EMENDAS

Sobre a aprovação das emendas parlamentares impositivas, na ALEAC, se deve debitar o crédito ao deputado Nelson Sales (PP), autor da proposta Quando o Governo diz que é para aplicação na Saúde e Segurança, não é algo fechado. As emendas podem ser destinadas aos órgãos que atuam no campo da Saúde e Segurança. O deputado Daniel Zen (PT) foi didático a esse respeito. Não houve limitação nas destinações a serem feitas, como acusa a deputada Eliane Sinhasique (PMDB). Na Câmara Federal e Senado as emendas só podem ser destinadas à Saúde. No caso do Acre foi mais além, se incluiu também a Segurança como opção. É isso.