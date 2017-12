Garota de 14 anos desaparece ao deixar escola no município de Sena Madureira; família pede ajuda

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul passou a ser responsável pelo trânsito da cidade após dois anos de intenso debate sobre o assunto. Agora, o município vai promover as próprias ações de educação de trânsito, sinalização e fiscalização. A decisão já foi publicada no Diário Oficial da União.

A situação foi já reconhecida pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), que publicou no Diário a portaria nº. 260, de 4 de dezembro, inserindo a cidade no Sistema Nacional de Trânsito (SNT). Esse era o último passo para a municipalização do trânsito.

A municipalização só foi possível graças a parceria entre o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Foram dois anos de trabalho com a realização de estudos, alterações de leis, e a criação da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SEMTRANS).

“Agora, a Prefeitura, por meio da SEMTRANS, poderá atuar nas áreas de engenharia, educação, estatísticas e fiscalização de trânsito, assumindo a responsabilidade do trânsito e contribuindo com o Detran/AC e Polícia Militar para a diminuição do número de acidentes”, ressalta o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro.

Cruzeiro do Sul é o segundo município acreano a ter o trânsito municipalizado, atualmente Rio Branco, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) também tem autonomia para atuar no trânsito. A próxima cidade do Acre a ter o trânsito municipalizado será Sena Madureira.