Executiva do PSDB fecha questão a favor da reforma da Previdência

OS CRAQUES DECIDEM

O início do segundo tempo teve um susto para o Real Madrid. O time foi todo para o ataque em busca do empate, deu espaços na defesa e no primeiro contra-ataque, Bousoufa recebeu livre e marcou. Mas estava impedido. Pouco depois, Cristiano Ronaldo entrou em ação. O craque recebeu passe de Modric, dominou e bateu cruzado para deixar tudo igual. Com a igualdade no placar, os galácticos tiveram mais tranquilidade para jogar. Tocaram a bola, abriram espaços e tiveram várias chances. Muito mal nas finalizações, Benzema acertou a trave duas vezes. Em uma delas, estava completamente livre na área. No fim do jogo, Zidane tirou o francês e colocou Bale, que decretou a virada com seu primeiro toque na bola.

MILAGRES E GOL DE ROMARINHO

Como era esperado, o Real Madrid teve o domínio das ações no primeiro tempo. Comandou o meio de campo, jogou pelas pontas, abriu espaços e teve várias chances para abrir o placar. Foram muitas mesmo. Mas quase todas pararam nas mãos do goleiro Ali Khaseif, que fez defesas de todos os times, deixando o time merengue nervoso com o passar do tempo. Com 68% de posse de bola, a equipe de Zidane foi toda para o ataque e acabou esquecendo da defesa. E vacilou justamente na única jogada de perigo do Al Jazira: o contra-ataque. Foram duas chegadas dessa forma. Na primeira, Mabkhout chutou para fora. Na segunda, Romarinho recebeu na área, dominou e bateu no cantinho, sem chances para Navas.

Os números da Fifa mostraram um massacre do Real Madrid sobre o Al Jazira nesta quarta-feira, em Abu Dhabi, na semifinal do Mundial de Clubes. Foram 35 tentativas de gol, 12 chutes na meta, 14 para fora e 9 bloqueados. Ao todo, 70% de posse de bola. Mas estes números não foram transformados em muitos gols, pois o time espanhol venceu apenas por 2 a 1 e garantiu vaga na final da competição contra o Grêmio, neste sábado. Romarinho abriu o placar para a equipe anfitriã, mas Cristiano Ronaldo e Bale garantiram a virada.

Com informações do Globo Esporte.