Excedentes do último concurso público da PMAC realizam campanha de doação de sangue

A deputada federal Jéssica Sales (PMDB) continua trabalhando incansavelmente para fortalecer as administrações municipais do Acre. A parlamentar empenhou junto Ministério da Defesa, através do Programa Calha Norte, R$ 1 milhão para construção do Mercador do Agriculto no Segundo Distrito de Mâncio Lima, R$ 1 milhão para aquisição de duas retroescavadeiras Hidráulicas para Rodrigues Alves e R$ 800 mil para construção de uma escola em Porto Walter, totalizando R$ 2,8 milhões de investimentos nos três municípios do Vale do Juruá.

“O meu mandato não estabelece distinção de cores partidárias na destinação de recursos. Afinal, o eleitor quando escolhe seus representantes, ele espera que o benefício chegue para todos. O trabalho que realizo em Brasília é para manter as parcerias com prefeituras de todos os partidos. O meu compromisso é com a população. A grande dificuldade que enfrento é que ainda existem prefeituras inadimplentes, e infelizmente me impede de alocar recurso extra-orçamento. Mas fico muito otimista e sei do esforço que os prefeitos estão fazendo para sair dessa situação”, destaca Jéssica Sales.

Segundo a parlamentar, o investimento de R$ 1 milhão para construção de um Mercado do Agricultor no Segundo Distrito do município de Mâncio Lima é uma reivindicação antiga dos pequenos produtores que pediam um local dotado de infraestrutura para comercializar seus produtos diretamente com a população, eliminando a figura do atravessador e beneficiando os consumidores com preços mais acessíveis. “Ganha o agricultor com um espaço confortável e ganha a população que contará com produtos fresco a preços jutos”, diz Jéssica Sales.

Os produtores do município de Rodrigues Alves também serão beneficiados com a compra de duas escavadeiras hidráulicas. “O maquinário será usado na construção de tanques de piscicultura, levando mais uma opção de renda para as famílias que produzem na área rural da localidade e precisam de apoio para diversificar suas atividades. Acredito que disponibilizar R$ 1 milhão para comprar as escavadeiras poderá mudar a realidade de pequenos produtores que esperam apoio técnico da prefeitura para produzirem mais”, ressalta Jéssica.

Outro município de Porto Walter mais uma vez receberá recursos por indicação de Jéssica Sales. Dessa vez o alvo da intervenção da peemedebista é a área de educação que receberá R$ 800 mil para construção de mais uma escola. “Gosto muito de trabalhar na área de saúde, mas tenho carinho especial pela educação infantil que é a base de todas as conquistas futuras na vida de uma criança. Em Porto Walter, o prefeito Zezinho Barbary desenvolve um forte trabalho para abrir cada vez mais vagas, um projeto que conta com meu apoio”, finaliza.