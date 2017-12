Em greve por tempo indeterminado, auxiliares em saúde bucal protestam na Câmara Municipal de Rio Branco

O pré-candidato ao governo do Acre, Coronel Ulysses (Patriotas), usou sua página no Facebook para criticar o reajuste de R$ 200 mil no orçamento da Polícia Militar para 2018 concedido pelo governo e aprovado pela Assembleia Legislativa na sessão desta terça-feira. O orçamento da PM é de R$ 7, 9 milhões.

Ulysses lembrou que o governo, por outro lado, aumentou em R$ 500 mil a verba de mídia para 2018. Este ano, o orçamento previa um gasto de R$ 13 milhões com publicidade dos atos do governo. Ano que vem a previsão é R$ 13,5 milhões.

“Mais uma vez a Polícia Militar do Acre é tratada com desdém pelo atual governo que concedeu mísero reajuste de 200 mil reais no Orçamento de 2018. Em compensação o Orçamento da Mídia paga para mentir e enganar o povo, cujo o valor sempre foi o dobro em relação ao orçamento da PM agora teve um aumento de meio milhão.”