Com a criminalidade em alta, ação conjunta aproxima polícia e comunidade na Cidade do Povo, em Rio Branco

Além de passagens caras, os passageiros do Acre que precisam viajar de avião agora enfrentam um outro problema: as vagas nos voos das companhias LATAM e Gol, as únicas que operam no estado, são praticamente esgotadas em quase todas as datas de dezembro, justamente quando as pessoas precisam viajar para visitar a suas famílias,a situação mais grave é na LATAM que oferece apenas um horário partindo e chegando de Brasília.

No site da LATAM há passagens somente para embarque em Rio Branco no dia 25 de dezembro. Nas outras datas há vagas somente assentos disponíveis nos voos da companhia chegando no Acre. Em algumas datas de janeiro, principalmente na primeira semana do ano, não há passagens disponíveis nos voos da LATAM. E quando há vagas os preços estão acima de R$ 1 mil (só ida ou volta).

Na Gol não há vagas nos voos que decolam de Rio Branco para Brasília entre os dias 14 e 24 de dezembro. Esse voo para Brasília é o mesmo das conexões da companhia para o Rio de Janeiro, São Paulo e os estados do Nordeste. Para quem pretende viajar para Cruzeiro do Sul não há passagens no dia 24 de dezembro.

De Cruzeiro do Sul para Rio Branco estão esgotados os bilhetes para viagem no sentido inverso no dia 25 de dezembro deste ano. Não há previsão de voos extras das companhias Gol e LATAM para as datas que as passagens estão esgotadas. As duas companhias foram procuradas, mas ainda não responderam quais providências serão tomadas.

COMO VIAJAR

Uma das poucas alternativas de sair do Acre é comprando passagens da Gol de Rio Branco para Porto Velho, em Rondônia. Só passagens aéreas disponíveis para embarque na capital no dia 24 de dezembro, mas a dica é comprar logo as suas passagens. Há poucas vagas. A dica é comprar as passagens até Porto Velho e de lá garantir a viagem para outros destinos. A partir da capital de Rondônia há mais ofertas de voos.

Para quem pretende viajar entre 20 de fevereiro e 30 de maio de 2018 é possível comprar as passagens de ida e volta por menos de R$ 1 mil nos voos de Rio Branco para São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. Também há promoção nos voos da Gol de Cruzeiro do Sul. A maior parte das ofertas está disponível no site da MaxMilhas, empresa especializada na emissão de passagens com milhas.

