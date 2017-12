Apesar de passagens esgotadas, companhias Gol e LATAM não vão lançar voos extras no Acre

A situação de quem precisa viajar de avião para passar as festas de fim do ano fora do Acre ou emergencialmente está se complicando cada vez mais. Na LATAM não há mais vagas nos voos em nenhuma data de dezembro e na primeira semana de janeiro de 2018. A companhia informou que não pretende lançar voos extras para atender a demanda do estado. A LATAM possui um único voo indo e voltando de Rio Branco para Brasília. O ac24horas denunciou com exclusividade no dia 10 de dezembro a falta de vagas nos voos do Acre.

A Gol também informou que não pretende lançar voos extras no Acre. De Rio Branco para Brasília há poucas vagas nos dias 15, 25 e 30 de dezembro. Para Cruzeiro do Sul não há passagens para quem pretende embarcar na capital no dia 24 de dezembro. Já em Cruzeiro do Sul não há passagens para Rio Branco no dia 25 de dezembro. Nos voos de Cruzeiro do Sul para Manaus não há voos da Gol em dezembro com assentos disponíveis.

A única forma de sair do Acre de avião é pelos voos sem escalas da Gol de Rio Branco para Porto Velho, em Rondônia. Mesmo assim é preciso ficar atento. As passagens para embarque no dia 24 de dezembro estão esgotadas. Nas outras datas do mês são poucos assentos disponíveis. Ou seja, o Acre pode ficar isolado para quem precisa viajar de avião.

A dica é comprar as passagens até Porto Velho e da capital de Rondônia garantir as passagens para outros destinos.