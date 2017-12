Vale do Juruá volta a ficar sem serviços de telefonia fixa, móvel e internet prejudicando comércio local

A rodovia AC-10, que liga Rio Branco a Porto Acre, foi bloqueada na tarde desta segunda-feira, dia 11, por famílias que exigem uma casa popular para viverem. A ameaça de que serão despejados das residências do Residencial Andirá revoltou os manifestantes que resolveram radicalizar.

Com o protesto, o trânsito ficou prejudicado. A fila de veículos já ultrapassava os quatro quilômetros com poucos mais de 40 minutos de manifestação. A reportagem tentou falar com a Secretaria de Habitação e Interesse Social (Sehab), mas não obteve sucesso.

Uma das manifestantes conversou com o portal, mas pediu para não ter o nome divulgado. “Os fiscais da Sehab vieram aqui e ameaçaram tirar o pessoal. Eles saíram do ramal e fecharam a estrada. Tem muitos carros e só vão sair daqui quando a imprensa chegar e for feito um acordo com os representantes da secretaria”, conta.

Homens do Batalhão de Trânsito (BPtrans) foram destacados para o local, onde controlam a situação. Até as 14h30, segundo apurou o portal, nenhum servidor da Secretaria de Habitação havia conversado com os moradores que podem fazer protesto em frente à Casa Civil, no Centro de Rio Branco, e até manter bloqueada a BR-364.