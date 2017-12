MPAC inaugura Unidades Ministeriais em Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima

Acompanhado por membros, servidores e diversos convidados, o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, inaugurou nesta segunda-feira, 11, as Unidades Ministeriais do MPAC nos municípios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima.

Além da corregedora-geral e do secretário-geral do MPAC, Kátia Rejane de Araújo e Celso Jerônimo de Souza, o evento teve a presença de diversas autoridades como a vice-governadora Nazareth Araújo, o deputado estadual Lourival Marques, representantes das prefeituras municipais, da segurança pública e dos órgãos de Justiça das duas cidades.

As inaugurações fazem parte do cronograma de entregas de obras e encerramento de gestão do procurador-geral de Justiça que, este ano, também, já inaugurou o Complexo Administrativo do MPAC em Rio Branco, a qual foi reorganizada e passou a abrigar todos os órgãos da administração superior, e a Promotoria de Justiça de Sena Madureira. Até janeiro de 2018, serão inauguradas as unidades de Senador Guiomard, Acrelândia, Feijó e Tarauacá.

“O Ministério Público no momento em que revitaliza e traz uma melhor condição de atendimento e de trabalho para seus membros e servidores, evidentemente mostra que nós estamos abraçando o cidadão, apoiando-o melhor, e no caminho certo para melhor servir a população acreana e cumprir com nossa missão constitucional de promover justiça e cidadania para todos”, destacou Oswaldo D’Albuquerque.

Nazareth Araújo parabenizou o procurador-geral e o MPAC por efetivar uma administração que, de fato, servi a população com muita proximidade e consolida seus serviços. “Essa é a função que todos nós temos ao assumir uma gestão, que é o compromisso com o coletivo em prol da melhoria de vida das pessoas. O Ministério Público é o órgão fiel da justiça, que ouve a sociedade e faz ajustes”, enfatizou.

Homenagens

A fim de reconhecer e valorizar a história e o protagonismo de pessoas importantes que tiveram uma grande representatividade para o Ministério Público e um enorme valor social para as comunidades, é que o MPAC homenageou quatro nomes importantes para a instituição.

Em Mâncio Lima, a Promotoria de Justiça local leva o nome de João Ramos Torres de Melo (in memorian), um dos primeiros Promotores de Justiça do MPAC em 1963 e ex-procurador-geral de Justiça no período de 1975 a 1979. Já o auditório da Unidade, levou o nome de Euclides Generoso de Oliveira (in memorian), cidadão que ajudou a consolidar e a fundar o município de Mâncio Lima.

“Nós familiares só temos agradecer essa homenagem do Ministério Público que marca a história de Mâncio Lima e nossa história de vida. É pensar que aqui há um simbolismo, de um trabalho relevante e digno de reconhecimento”, destacou o sobrinho de João Torres de Melo, Nicolau Antun.

Já em Cruzeiro do Sul, o edifício-sede da Unidade Ministerial tem o nome de Lourival Marques de Oliveira, o primeiro procurador-geral de Justiça do MPAC que, ao lado do governador José Augusto, assinou o decreto de instituição do MP acreano.

“Ao denominar este prédio com o nome Lourival Marques de Oliveira, o Ministério Público está contribuindo para que a comunidade cruzeirense conheça e admire este conterrâneo que dignificou seu torrão, de quem todos podem se orgulhar. Muito obrigada”, agradeceu a esposa, Edir Marques.

O auditório do MPAC de Cruzeiro do Sul levou o nome de José Augusto (in memorian), cruzeirense e primeiro governador do Acre. Assinou, junto com Lourival Marques, o decreto de instituição do Ministério Público do Estado do Acre. É pai da vice-governadora, Nazareth Araújo.

“Aqui vocês restabelecem a honra e a dignidade de duas pessoas que dignificaram o nosso estado. Agradeço muito, mas muito essa homenagem do MPAC, pois ela é representativa e vai lembrar as pessoas que um dia existiu um governador, o primeiro do Acre, chamado José Augusto”, disse emocionada a esposa e viúva, Maria Lúcia.

Foram homenageados, ainda, em agradecimento e reconhecimento do MPAC, o servidor Cordolino Mota de Araújo, o juiz de direito do Fórum de Cruzeiro do Sul, Hugo Barbosa, o comandante do 61º Batalhão de Infantaria e Selva, Fábio Paranhos, e o sub-comandante, Reginaldo da Cunha.

Oswaldo D’Albuquerque disse que o MPAC nada mais faz do que uma “justa e merecida homenagem àqueles que nos antecederam e marcaram os alicerces da nossa história”.

Projeto Musicalizando Pessoas Com Amor

A solenidade de entrega da Unidade Ministerial de Cruzeiro do Sul contou, ainda, com a apresentação das crianças e adolescentes que integram o projeto “Musicalizando Pessoas com Amor”, coordenado pelo promotor de Justiça Yverson Bueno.

A performance do grupo encantou a todos os presentes. O coral estará no MPAC em Rio Branco, na próxima quinta-feira, 14, onde se apresentará durante o evento de comemoração do dia nacional e estadual do Ministério Público.

“É uma imensa honra poder estar aqui junto a esse trabalho maravilhoso que é o projeto “Musicalizando Pessoas com Amor”, um projeto fantástico do MPAC de Cruzeiro do Sul, que dá oportunidade e voz às nossas crianças que serão o nosso futuro”, finalizou o procurador-geral.

O que disseram:

“Essa ideia do procurador-geral de homenagear as unidades prestigiando pessoas que fizeram parte da nossa história, demonstra um momento de muita importância para o MPAC e para os municípios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, que além de tudo, agora contam com unidades que atendem todos os quesitos de acessibilidade”. Kátia Rejane de Araújo Rodrigues – Corregedora-geral do MPAC.

“O Dr. Oswaldo deu um novo rumo para o MPAC e isso se traduz em vários projetos e ações como esta que visam atender a população. É uma gestão que trouxe o MP para o meio social. E em nome da família agradecemos a homenagem ao meu tio, esse cidadão aqui de Mâncio Lima”. Flávio Siqueira – Procurador de Justiça do MPAC.

Parabenizo o trabalho do Ministério Público em Mâncio Lima por sua proximidade com a população. Parabéns a essa gestão que tem feito diferente. É isso que nos encoraja a trabalhar em conjunto pela população de Mâncio Lima. Ângela Valente – vice-prefeita de Mâncio Lima.

“Esse ato reflete a atenção que o Dr. Oswaldo tem com o interior e a inauguração dessas obras só demonstram ainda mais sua atenção”. Leonardo – Promotor de Justiça.

“Essas melhorias vem em boa hora até porque o MPAC é o órgão responsável por exigir essas adequações de outras instituições, então, nada mais justo, que nós darmos esse exemplo à população de Mâncio Lima”. Luana Diniz – Promotora de Justiça.

