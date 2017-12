Justiça nega pedido de impedimento à promoção de militares por não haver confirmação de irregularidades

O senador Gladson Cameli (Progressistas) entregou nesta segunda-feira (11) no ramal Espinhara, na zona rural do município do Bujari (AC), uma unidade de saúde de porte I, cujo investimento foi de R$ 382 mil. A solenidade aconteceu no km 16, com a presença do prefeito Romualdo de Souza, vereadores, secretários municipais e moradores da região. A emenda é de autoria da ex-deputada federal Antônia Lúcia Câmara e foi apadrinhada por Cameli com o objetivo de concluir a iniciativa que visa beneficiar a população rural do município.

Ao lado do prefeito Romualdo, Cameli fez uma caminhada conhecendo as condições de trafegabilidade do ramal e uma visita à escola estadual Nova Vida. O senador garantiu apoiar as atividades culturais da comunidade escolar. A instituição leva o nome de uma antiga produtora do local, dona Dalva Alves Monteiro.

À convite das lideranças locais, o senador almoçou na comunidade, falou da importância do fortalecimento da agricultura familiar. Através da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), ele vem discutindo apoio no processamento da farinha e fécula de mandioca.

A solenidade de entrega da obra da Unidade de Saúde Nova Vida foi em clima de festa. O vereador Zico Muniz (PSC), destacou os avanços no setor e a estrutura inédita que será composto com uma equipe multiprofissional que vai cuidar da comunidade.

“O senador Gladson Cameli está de parabéns pelas conquistas que vem nos fazendo obter na área da saúde em todos os municípios. Essa unidade era um sonho dos moradores da região” acrescentou Zico.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Raimundo Menezes, falou do trabalho que o município vem fazendo em todos os setores. Para ele, levar saúde para moradores da zona rural significa desafogar os atendimentos na zona urbana.

O prefeito Romualdo destacou o empenho do senador Gladson Cameli na liberação de emendas para Bujari. “Estamos entregando essa unidade de saúde e nos próximos dias, o município vai receber uma ambulância, fruto do trabalho do senador”, anunciou o prefeito.

Em seu discurso, o senador disse que conhecer e valorizar a saúde pública é uma questão de cidadania. “Os desafios são grandes, o frio é maior do que o cobertor, mas precisamos pensar e encontrar alternativas para levar a saúde até as pessoas que mais precisam. Estruturar a saúde pública possibilita melhores condições de trabalho ao servidor”, disse Cameli, que fez questão de lembrar do compromisso da ex-deputada federal Antônia Lúcia em indicar recursos para construção da UBS do Bujari.

