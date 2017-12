Caçambeiros vão fechar ruas, pontes e estradas por causa de atraso em pagamentos

Na tarde desta segunda-feira (11) aconteceu no plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) a sessão de diplomação dos 24 estudantes que foram eleitos como jovens parlamentares. O programa é resultado de uma parceria entre a Mesa Diretora da Aleac, por meio do seu presidente, deputado Ney Amorim (PT), e do autor do requerimento, Daniel Zen (PT), Secretaria de Estado de Educação (SEE) e Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Um total de 14.765 alunos participaram do processo de escolha, votando em seus candidatos. Foram 21 escolas da zona urbana e duas da zona rural. Os vencedores vivenciarão o processo político por um período de quatro meses, com oficinas, treinamentos e participação em reuniões no Legislativo. Os alunos escolhidos para ocupar as vagas tiveram que apresentar frequência mínima de 75%, possuir rendimento escolar igual ou superior a 7,0, ter disponibilidade e autorização dos pais para realizar as atividades do Programa.

O presidente da Aleac, deputado Ney Amorim, agradeceu a parceria do TRE e da Secretaria de Estado de Educação e parabenizou os alunos que foram eleitos como Jovens Parlamentares.

“Quero agradecer à desembargadora Regina Longuini, por ter sido uma grande parceira deste evento, sem esse apoio nós não conseguiríamos realizá-lo. Agradeço ao secretário Marco Brandão, por ter nos oferecido uma proposta ousada para o Programa Jovem Parlamentar Acreano. Agradeço também a toda equipe da Escola do Legislativo, que trabalhou com esmero, minha gratidão. Aos jovens estudantes hoje diplomados, meu desejo de boa sorte. Essa experiência com certeza irá engrandecê-los, aproveitem e aprendam ao máximo, e, acima de tudo, se dediquem, sigam bons exemplos e não desistam dos seus sonhos, pois vocês são nosso futuro”, discursou.

O deputado Daniel Zen, autor do requerimento que criou o programa, destacou a importância do envolvimento da juventude no processo legislativo. Ele parabenizou os estudantes eleitos e disse estar orgulhoso de trazer esse processo para o Poder Legislativo acreano. “Tornar esse programa realidade é um orgulho, partimos de uma inspiração que já existia no Senado e Câmara Federal, onde alunos da rede pública recebem a oportunidade de vivenciar o cotidiano e a experiência de ser um jovem parlamentar. Nesses quatro meses os alunos aprenderão as atribuições de um deputado estadual, o processo administrativo para elaboração e apresentação de projetos de lei, dentre outros”, destacou. A presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargadora Regina Longuini, parabenizou os alunos eleitos no processo de escolha, e que agora representarão as instituições nas quais estudam no Poder

Legislativo. Destacou também a importância de criar nos jovens o interesse pela política.

“Cumprimento os jovens parlamentares que estão tomando posse neste momento. Esse processo, onde vocês aprenderão os princípios do Poder Legislativo, é algo maravilhoso. Sejam cada um de vocês a mudança que desejam ver no mundo. Se nós trabalharmos cientes de nossas responsabilidades enquanto cidadãos teremos um futuro desligado da corrupção e desonestidade que infelizmente ainda vemos nos dias atuais”, disse.

O secretário de Educação, Marco Brandão, que no evento representou o governador Tião Viana (PT), discorreu sobre a necessidade de fazer com que os jovens compreendam seu papel e tenham interesse por questões políticas.

“Rotineiramente nos perguntamos sobre que mundo deixaremos para os jovens. Penso que na verdade a questão é: que jovens deixaremos para o nosso mundo? Quando voltamos nossa preocupação para nossa juventude, estamos preparando eles para serem melhores que nós. É triste ver jovens apolíticos e precisamos modificar isso, uma vez que todas as relações humanas estão voltadas para a política, pois é ela que fundamenta nosso juízo de valor e transforma o mundo para melhor”, enfatizou.

A estudante Gisele Almeida, eleita para participar do Programa, falou sobre a felicidade em ter sido escolhida e o que espera para os próximos quatro meses de experiência.

“Para nós, jovens parlamentares, é uma honra estar aqui. É uma oportunidade única que nos trará muito conhecimento. Uma educação melhor para nossas escolas. Quando esse projeto foi criado, vi a oportunidade de o jovem ter voz, pois se não nos interessarmos por política agora o que iremos esperar para o futuro da nossa nação? Eu acredito numa política limpa e que existem bons políticos aqui”, enfatizou.

O que disseram os parlamentares:

Eber Machado (PSDC)

“Parabenizo o deputado Daniel Zen pela autoria desse projeto grandioso, quero dizer que mais uma vez esta casa se supera. Vivemos um momento histórico, pois estamos vivendo o presente e esses jovens são o futuro, quem sabe alguns deles ocuparão cadeiras no Poder Legislativo. ”

Eliane Sinhasique (PMDB)

“Esses jovens que se inscreveram para participar desse processo democrático conquistaram votos, apresentaram propostas e hoje estão aqui, vocês são vitoriosos. Parabéns a todos pela escolha e pela vitória democrática. Somente através da política é possível fazer as transformações sociais. ”

