Moradores protestam com pescaria em buracos nas ruas de Cruzeiro do Sul

Os moradores de Cruzeiro do Sul, distante 648 quilômetros de Rio Branco, recorrem ao humor para protestar contra a administração do prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB). Depois de usarem o boneco pescador que ficava com vara de pescar em buracos nas principais vias da cidade, agora foi a vez de um vídeo de um morador fisgando uma lata de sardinha com anzol em buracos e jogando a rede de pesca no meio da rua.

Segundo informações do morador que faz as imagens, o episódio teria acontecido na entrada da Vila rica, no bairro do Formoso, na avenida coronel Mâncio lima. As cenas ganharam as redes sociais nos últimos dias, demonstrando o descontentamento da população com a atual administração. “Olha aí, só pescando, e ele pegou uma sardinha. Incrível. Olha aí cara, tu é doido”, diz o morador que mostra o resultado da pesca.

Segundo o pescador urbano, “em qualquer canto da cidade se pesca. Tá tudo cheio d’água. A cidade é só buraco. É só pescaria”. O cinegrafista amador questiona: Que fartura, né, cara? O pescador retruca: “Não, fartura não, que vergonha. Tá aqui a tarrafa para dar um lance para vê se pega alguma coisa”, diz o morador sob comentários que ele estaria pegando a janta nas crateras do local.