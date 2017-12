Ilderlei Cordeiro renuncia vice-presidência da Amac; Marilete afirma que pedido de afastamento seria por “problema pessoal”

Um meme fazendo piada com o ex-presidente Lula da Silva postado pela promotora de Justiça Alessandra García Marques, atualmente licenciada da função, gerou indignação no deputado federal Léo de Brito (PT) e acabou resultando em uma discussão entre ambos no Facebook.

O meme mostra uma foto de Lula e os seguintes dizeres: “Gás tá caro, né? Só para lembrar que eu doei a refinaria pra Bolívia e agora a gente paga uma fortuna pra comprar gás deles”. Uma sátira ao recente aumento no valor da botija de gás.

Revoltado, Léo de Brito atacou: “Quando membros do Ministério Público tomam posições político-partidárias como essa senhora, a credibilidade da instituição vai parar na lata do lixo. Com a palavra o MP/AC. Vergonha alheia!”.

O parlamentar também sugeriu à promotora que entre na vida político-partidária e se candidate: “Tenho sugerido, com todo respeito, a membros do judiciário que fazem ativismo político-partidário como V. S., que se candidatem nas próximas eleições. Sejam verdadeiros e não se escondam nas sombras de instituições tão sérias como o Ministério Público”.

Aparentando não querer esticar a polêmica, Alessandra Marques respondeu o petista convidado-o a integrar seu grupo de amigos virtuais e a lutar pelo fim do monopólio do GLP (gás liquefeito de petróleo) e pela entrada de empresas estrangeiras no transporte aéreo. Ela também chamou a atenção do parlamentar para o fato de que muitas famílias humildes estão tendo as casas incendiadas pela substituição do gás pelo álcool.

A promotora também disse não possuir interesse “em política partidária” por entender que “há pautas muito mais condizentes com a CR do que a defesa do liberalismo ou do socialismo, porque temos uma Constituição”.

“Não tenho interesse em política partidária, acredito que apenas uma reforma política pode eliminar nossas mazelas, sou mais do que membro do MP, sou acima de tudo uma cidadã e uma contribuinte.”

No final da discussão, ambos, pelo menos aparentemente, afastaram a acidez.

Ao informar que preside a Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor (MPCon) e que

enxerga abuso nos planos de saúde, a promotora sugeriu apoio do parlamentar no Congresso Nacional a favor das pautas da entidade, e Léo de Brito deu sinais de que apoiará as causas da associação.