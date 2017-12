Bolsa Família: prazo para acompanhamento em saúde termina dia 22 deste mês, em Rio Branco

Os beneficiários do Programa Bolsa Família têm até o próximo dia 22 de dezembro para realizar o acompanhamento em saúde referente ao segundo semestre de 2017, que é obrigatório para as famílias cadastradas no programa. Quem não fizer o acompanhamento pode ter o benefício bloqueado.

Crianças menores de sete anos, gestantes e demais mulheres entre 14 e 49 anos inscritas no programa devem procurar as unidades de saúde de Rio Branco levando o cartão Bolsa Família, documento de identidade com foto, comprovante de residência, documento escolar, cadernetas de vacina e da gestante, se for o caso.

Em Rio Branco, das 18.877 famílias que devem fazer o acompanhamento, apenas 4.729 compareceram aos postos de saúde para realizar a avaliação. Ou seja: 14.148 famílias ainda não atualizaram seus dados. Das grávidas, 705 de 1.243 já fizeram o acompanhamento.

A diretora do Departamento de Regulação, Controle Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), Sulamita Guedes, lembra que o acompanhamento das condicionalidades de saúde é uma das exigências do Programa Bolsa Família, que prevê a transferência direta de renda, beneficiando pessoas em situação de pobreza e de extrema pobreza no País.

O acompanhamento das condicionalidades de saúde deve ser realizado duas vezes ao ano, uma em cada semestre, para que as informações sejam enviadas ao Ministério da Saúde.