PRF prende acreanas no Mato Grosso trazendo 18 pistolas 9 milímetros para o Acre

Uma jovem de 18 anos sem habilitação perdeu o controle do carro que dirigia, um Corolla, e invadiu a entrada do hotel Ibis em Rio Branco, na Estrada Dias Martins, na madrugada deste domingo, 10.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal do Acre, a jovem seguia no Parque do Tucumã, quando perdeu o controle do veículo, passou por cima de um canteiro e invadiu o hotel. A moça foi levada à Unidade de Pronto Atendimento da Sobral com fraturas e escoriações.

No interior do carro, agentes da PRF encontraram um auto de infração de trânsito pelo fato de o veículo ter sido estacionado por volta das 2h30 da madrugada deste domingo, momentos antes de invadir o hotel, sobre a faixa de pedestre na avenida Ceará em frente à Papelaria Globo. Na ocasião, Jardem Bino Bastos se apresentou como condutor para os PMs que atenderam a ocorrência. Populares informaram que Jardem conduziu o carro até o Condomínio Ipê e lá a condutora acidentada, identificada pelo nome de Vitória, teria pego a direção e seguia com destino à sua residência no bairro Tucumã II, quando perdeu o controle e invadiu o hall do Ibis Hotel.

