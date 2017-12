Polícia Militar apreende motos roubadas após emboscada a mototaxista na Cidade do Povo

Empenhada na resolução das ocorrências em sua área de competência, uma guarnição do 2º Batalhão de Polícia Militar (PMAC) apreendeu duas motocicletas na noite desta sexta-feira, 8. A situação ocorreu por volta das 21h, na Cidade do Povo.

Os policiais foram acionados via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para atender uma ocorrência de roubo. Na BR 364, se depararam com o mototaxista, que relatou ter feito uma “corrida” até a Cidade do Povo e, ao parar no local solicitado pela cliente, foi abordado por um homem, aparentemente com uma arma de fogo em punho. A vítima então acelerou a moto com a mulher ainda na garupa, mas teve que abandoná-las, pois caiu em uma poça d’água, de onde passou a correr.

Ao realizar buscas nas imediações, a guarnição encontrou a moto Honda Bros, placa MZW 4645, de cor vermelha, com restrição de roubo, nos fundos de uma residência. No interior da casa estavam Carlos Daniel Borges, 18 anos, e Katrina da Silva, 19, a passageira, além do capacete do mototaxista, utilizado por ela durante a corrida. A equipe policial também localizou a motocicleta da vítima, uma Honda CG 150, em outro local do bairro, apontado por Carlos Daniel.

A dupla, suspeita de realizar a emboscada, foi conduzida para a Delegacia de Flagrantes (Defla), assim como as motos apreendidas, onde deverão ser tomadas as medidas cabíveis.