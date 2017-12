Gladson Cameli garante Barcos-Fluviais para levar saúde à comunidades isoladas na Amazônia

Imagine o que é precisar de atendimento médico na última fronteira por linha d’água com o Peru, na Foz do Breu, em Marechal Thaumaturgo, no Acre? As maiores dificuldades da região Amazônica são as distâncias em que milhares de pessoas vivem em condições de isolamento. Adoecer em um lugar como esse, significa agonia, dias de sofrimento.

Foi pensando nessa situação que o senador Gladson Cameli (Progressistas), garantiu no Ministério da Saúde, a aquisição de dois Barcos-Fluviais que vão levar saúde as comunidades ribeirinhas do Juruá e Envira. E onde não será possível a saúde chegar de barco, Cameli assegurou a aquisição de ambulâncias, uma para cada cidade do Estado.

“Durante o recesso de 2016 eu estive pessoalmente visitando as comunidades do Foz do Breu, Restauração e os ribeirinhos do Rio Azul, na região próxima da Serra do Divisor, ocasião em que as pessoas pediram mais acesso à saúde. Creio que essa parceria com as prefeituras de Cruzeiro do Sul e Feijó vai levar essa assistência aos que vivem isolados na Amazônia”, disse o progressista.

O senador lembrou que quando seu tio, Orleir Cameli, foi governador do Acre, colocou nos rios a Balsa Hospital que com um ano de navegação, contabilizou mais de 65 mil atendimentos. Com o pedido feito por Gladson Cameli ao ministro Ricardo Barros, os atendimentos serão ampliados, uma vez que além da extensa Bacia do Juruá, um segundo Barco-Fluvial, vai explorar na região do Envira.

Antes de protocolar pedido de Barco-Fluvial ao ministério da saúde, em abril deste ano, convidado pela Marinha do Brasil, o senador Gladson Cameli fez uma visita ao Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) “Doutor Montenegro. Na companhia do Comandante do 9º Distrito Naval, Vice-Almirante Luís Antônio Rodrigues Hecht, ele conheceu de perto as ações voltadas para os ribeirinhos da Amazônia.

“Os barcos-fluviais que solicitamos são modernos e estarão adaptados para navegar na nossa região atendendo ribeirinhos, seringueiros, produtores, índios, enfim, homens que vivem no meio das matas, a margem dos barrancos” acrescentou o senador.

Saúde sobre rodas – Onde não é possível a saúde chegar pelas águas, chegará sobre rodas. Outro pedido que o Ministério da Saúde vai atender é a aquisição de 22 ambulâncias, uma para cada cidade do Acre.

Com base na última compra de ambulâncias feitas pelo ministério da saúde, o ac24horas prevê que o investimento na aquisição das ambulâncias ultrapasse R$ 1,5 milhão. O serviço vai ajudar no transporte de pacientes que necessitam de locomoção para os serviços de saúde, além de garantir o transporte de pacientes entre municípios e serviços de referência.

Dinheiro na conta das prefeituras – Desde o mês de junho deste ano, que o senador Gladson Cameli conseguiu liberar R$ 6 milhões no setor da saúde. Os recursos oriundos de emendas parlamentares já estão disponíveis nas contas de 15 prefeituras.

Em Sena Madureira, o senador progressista conseguiu liberar no mesmo exercício orçamentário, R$ 500 mil para investimento na saúde. Na próxima semana, ele vai entregar um veículo para secretaria de saúde de Assis Brasil, primeira etapa do desembolso de R$ 300 mil no setor, frutos de emendas individuais de Cameli.

O senador debate com secretários, conselhos municipais e a sociedade, a aplicação de mais R$ 3 milhões em emendas extras garantidas pelo ministro Ricardo Barros. Para ele, investir em saúde é possibilitar melhoria na qualidade de vida das pessoas.

“Como senador, estou trabalhando para melhorar a vida das pessoas do meu estado e do meu país. Foi isso que me honrou com a escolha do meu trabalho como merecedor do título de melhor senador do Acre. A saúde sempre estará em primeiro lugar no meu mandato”, concluiu.