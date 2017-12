Traçando o próprio caminho

Os partidos PRB e PODEMOS contam com uma aliança com o PDT, para deputado estadual e Câmara Federal. Podem ir começando a procurar outros caminhos. O deputado Heitor Junior (PDT) diz que a prioridade do partido e ter uma chapa própria para disputar vagas na ALEAC, sem aceitar a filiação de ninguém com mandato. “Temos mais de vinte nomes na chapa para estadual e na qual serei o único com mandato”, revelou Heitor . Uma aliança para a ALEAC com o PRB e PODEMOS implicaria em colocar na mesma chapa os deputados Raimundinho da Saúde, Josa da Farmácia, Dra. Juliana Rodrigues e André da Farmácia. “Isso liquidaria com a chapa do PDT”, alerta o parlamentar pedetista. Acha que o fato do PDT ter o filiado Emylson Farias como vice do atual prefeito de Rio Branco, fortalece a decisão do PDT disputar vagas na ALEAC sem coligação. O presidente do PDT, Luiz Tchê, também é simpático á tese de chapa puro sangue para estadual.

SUPLENTES DA OPOSIÇÃO

O senador Sérgio Petecão (PSD) me confirmou ontem que convidou para ser a sua primeira suplente na chapa a ex-primeira dama Bety Cameli, viúva do ex-governador Orleir Cameli. E o primeiro suplente na chapa do Márcio Bittar (PSDB) virá da indicação do ex-prefeito Vagner Sales, que poderá ser ele ou o filho Fagner Sales. Diminuam o assanhamento por estas vagas.

REVOLUÇÃO NO MEIO RURAL

O prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, tem feito uma verdadeira revolução na área rural, recuperando ramais que estavam anos completamente abandonados e sem trafegabilidade no inverno. Flores já tinha saído do primeiro mandato como muito bom gestor.

PAPAI NOEL “GOLPISTA”

Caiu um bom dinheiro da sacola do Papai Noel “golpista” (sic) Michel Temer, nos cofres do governo e prefeituras. Só na prefeitura de Rio Branco foram pouco mais de 5 milhões de reais. No caso da prefeitura da Capital dá para o atual prefeito pagar fornecedores e tapar os buracos da cidade.

NÃO PODE SER GOELA ABAIXO

Esta terceirização do HUERB parece orelha de freira, ninguém vê. Está tudo muito secreto, não se sabe como será o modelo, qual a capacidade de gerir da empresa, não pode ser assim, tem que de ser transparente. Sem as explicações devidas, começam circular mil versões negativas. E existem experiências bem sucedidas, como em Goiânia, com a terceirização de serviços hospitalares. Se houver uma boa gerência dá certo.

PESSOAS E SUS

O deputado Jenilson Lopes (PCdoB) nega que tenha posições contrárias à terceirização do HUERB e a favor do Projeto de Lei sobre os servidores do Pró-Saúde, por conta de vingança por o PCdoB não indicar o vice na chapa do atual prefeito da Capital. Diz que pensa no SUS e nas pessoas. Como até o fechamento da coluna não veio a nota prometida, faço este registro da posição do parlamentar. E encerro o assunto.

NÃO CONFIRMA

Vez por outra surgem matérias enaltecendo conquistas na área educacional, nas redes públicas, municipal e estadual. E quando se olha a lista de aprovados no vestibular de Medicina da UFAC, raramente, os nossos alunos são classificados. Alguma coisa está errada.

LEI DA MORDAÇA

A partir de agora os vereadores não poderão opinar oficialmente sobre o aumento das tarifas de ônibus. Esta prerrogativa foi tirada da Câmara Municipal de Rio Branco, com os votos da base de apoio ao prefeito da Capital, em um projeto da PMRB. Na questão reajuste das passagens, ficam amordaçados. Os vereadores revogaram os próprios mandatos: ao Rei tudo, menos a honra! Diz o milenar e sempre aplicável ditado.

TOLHENDO DIREITOS

Os vereadores foram eleitos para defender a população, se lhes é cassado este direito, no caso opinar sobre a tarifa de ônibus, limita o debate democrático. Foi um golpe contra mandatos populares. O lamentável é que este projeto vindo da PMRB foi aprovado com votos dos vereadores da FPA. A discussão, com participação da Câmara Municipal seria mais transparente. Lamentável que o atual prefeito, que sempre foi pela transparência, avalize.

LUTADORA DA EDUCAÇÃO

Eleição é uma caixa de surpresas. A professora Rosana Nascimento (PPS) foi sim sempre uma lutadora pelas causas dos professores no meio sindical. E abertamente. Se isso será convertido em votos para a sua candidatura a deputada federal não dá para prever, mas terá discurso.

FATOS A SE REGISTRAR

Não se pode deixar de reconhecer também que a polícia está indo para cima dos bandidos. Esta semana desbaratou uma nova quadrilha, prendeu um pistoleiro com supostas dez mortes a mando de uma facção, e vai intensificar com a nova frota de motos, a ronda pelos bairros.

ACABOU O BIPARTIDARISMO

Não entendo a ira de alguns, com a candidatura a governador do Coronel Ulysses Araújo (PATRIOTA), porque não estamos mais no bipartidarismo. Quem vai dizer se o quer como governador ou não é o eleitor. No regime democrático as candidaturas são livres e ponto.

NÃO SERÁ DECISIVO

Se o futuro governador tiver que ser o senador Gladson Cameli (PP) ou o prefeito da Capital, não será a simples candidatura do Coronel Ulysses Araújo (PATRIOTA) que impedirá. A não ser que, prevaleça o improvável de quebrar a polarização entre os candidatos do PT e PP.

ANTES TARDE DO QUE NUNCA

Não entro nunca pelo víeis do radicalismo nos comentários. Se o governador Tião Viana autorizou a conclusão da nova ala do HUERB isso é muito bom. Não adianta se discutir agora porque, não ocorreu há anos. Antes tarde do que nunca. E que venha o novo HUERB. Um obra que vai beneficiar a população não pode ser criticada por partidarização.

UMA BOA GUARIBADA

Não é preciso falar como a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, recebeu a prefeitura do antecessor. A cidade estava arrasada e o mesmo na zona rural. Teve que perder bom tempo para regularizar as pendências com órgãos federais. Já deu uma boa guaribada na cidade, começa a recuperar ramais, com pouco tempo de gestão. A cidade já mudou de ares.

COMPARAÇÃO É IMEDIATA

Quanto mais problemática for a gestão do prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, melhor será para a imagem do ex-prefeito Vagner Sales, porque a comparação é imediata.

VANTAGEM NATURAL

Com as emendas parlamentares milionárias que tiveram ao seu dispor ao longo dos mandatos, os senadores já entram com certa vantagem sobre os adversários. O mesmo pode-se dizer dos atuais deputados federais. Fizeram muitos favores políticos que se reverterão em apoios.

CHAPINHA SOLIDIFICADA

Deputado Eber Machado, Henrique Afonso, vereador Manuel Marcos, Neto Ribeiro, Fernando Melo, Silvia da Pequenos Negócios, Eros Asfury, Isaura Maia, deputado Jesus Sérgio, Cristovão Pontes, são alguns dos nomes que integrarão a chapinha dos nanicos para a Câmara Federal.

DESISTIU DA IMPLOSÃO

O PT desistiu da implosão da chapinha. É melhor ter 32 candidatos a deputado federal fazendo campanha para o candidato a governador da FPA, atual prefeito de Rio Branco, do que sair com uma chapa e ter apenas 16 candidaturas nas ruas. Prevaleceu o bom senso no PT.

NÃO FOGE DA LUTA

O deputado Heitor Junior (PDT) teve papel importante em ficar direto no Ministério da Saúde, até que fossem liberados os medicamentos essenciais para os transplantados de rins e fígados. Os medicamentos, enfim, foram enviados para abastecer o sistema público de saúde do Acre.

TERMINARÁ NA JUSTIÇA

Os servidores do Pró-Saúde prometem lotar as dependências da ALEAC, na próxima terça-feira, para pressionar a aprovação do projeto que beneficia a classe. Não tenho duas dúvidas: que a matéria será aprovada e que o governo pedirá a inconstitucionalidade na justiça e a justiça concederá, por falta de amparo legal na Constituição Federal. Isso é pacífico.

CONTA POLÍTICA

Embora se saiba que o Projeto de Lei carece de constitucionalidade, esta conta política vai cair no colo do candidato ao governo pelo PT, na eleição do próximo ano. Isso também é pacífico.

QUEM MENOS PODE CRITICAR

O ex-prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno (PT), é quem menos pode criticar a prefeita Marilete Vitorino pela falta de redes de esgotos pluviais na cidade para escoar as águas das chuvas e não alagar as ruas. Esteve outro dia no comando da prefeitura e não resolveu.

TIROU DO ZERO

A publicitária Charlene Lima assumiu o PT e tirou o partido do zero. Conseguiu organizar a sigla em vários municípios e montar uma chapa para deputado estadual que pode ser considerada competitiva, com nomes que já disputaram eleições. Ela disputará com chance, uma vaga na ALEAC.

FAÇAM SUAS ESCOLHAS

Para o governo estadual teremos as candidaturas do prefeito de Rio Branco (PT), do senador Gladson Cameli (PP), Coronel Ulysses Araújo (PATRIOTA) e Lira Xapuri (PRTB). Para o Senado estarão no jogo Jorge Viana (PT), Ney Amorim (PT), Sérgio Petecão (PSD), Márcio Bittar (PMDB), Fernando Lage (DEM), Sanderson Moura e Minoru Kimpara (REDE). Tanto para o governo como para senador as chapas são ecléticas e vão da esquerda à direita, ideologias para todos os gostos. É bom para a democracia e para o eleitor, a pluralidade de nomes.