Sebastião Viana posta frase de conhecido jingle de Lula e é criticado nas redes sociais

“Lula lá, com sinceridade…”, postou Sebastião Viana em sua fan-page. O post do governador foi seguido de uma foto da concha acústica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), local onde Lula proferiu discurso durante a passagem de sua caravana no Rio nesta sexta.

A frase “Lula lá, com sinceridade”, publicada pelo governador, é parte do jingle do então presidenciável Lula nas eleições de 1989. Internautas não perderam tempo e criticaram a postagem.

“Lá no presídio de Presidente Prudente, na Papuda ou com seus amigos Cabral, Garotinho, ou até mesmo com o Rogério 157, que é tipo o Lula: 171”, disse Romário Silva.

O internauta peemedebista Frank Vidal também ironizou: “Doutor, qual o tipo de doença faz as pessoas adorar os bandidos? Eu conheço popularmente como petismo!”.

Já o petista Mário Longuin disse empolgado: “Lula 2018 com a força do povo! Avante!”.