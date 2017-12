Sebastião Viana “desenterrou” em um só dia duas “cabeças de burro”

Sebastião Viana resolveu “desenterrar” duas “cabeças de burro” do Estado no mesmo dia: as obras de verticalização do Pronto Socorro de Rio Branco, que já se arrastam há 10 anos, e o Parque Palheiral, obra também iniciada no governo Binho Marques entregue nesta sexta-feira, 08, à tarde, no valor de R$ 30 milhões.

O anúncio sobre o término das obras de verticalização do Hospital de Urgência e Emergência foi feito ontem na Casa Rosada. Com um detalhe: o governador disse que o hospital estará pronto só em 2018. Mais um ano de espera. E um ano eleitoral. Nada novo. Demora e obras em anos eleitorais são típicos dos governos da Frente Popular.

As obras do PS ficaram paradas durante todo esse tempo, segundo o governo, por falha no projeto de engenharia e falta de recursos financeiros para a execução

“Agora é a última etapa. Conseguimos desobstruir todas as barreiras técnicas e de contratos que estavam pendentes, e nós vamos ter essa obra entregues no próximo ano”, garantiu Viana.

Na região da Baixada da Sobral, uma das violentas da capital, Sebastião Viana entregou, nesta sexta-feira, o Novo Parque Palheiral e disse, em sua fanpage, que a obra “é um desejo de Feliz Natal e ano novo”.