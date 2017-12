Caixa Econômica desativa terminais eletrônicos em Tarauacá e irrita usuários

Servidores da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) bloquearam novamente a Av. Brasil, no Centro, em protesto à terceirização de hospitais públicos do Estado. Essa é a proposta do Governo do Acre, já denunciada ao Ministério Público do Acre (MP/AC).

Com o protesto dos servidores, o trânsito está bastante lento no Centro, em Rio Branco, já que as vias centrais não estavam preparadas para o protesto. Diante disso, motoristas devem ficar atentos às ruas que vão pegar na região central.

Entre os manifestantes estão sindicalistas das áreas de Enfermagem, Técnicos e servidores administrativos. Além de protestar contra a terceirização, os manifestantes repudiam as demissões dos funcionários do Serviço Social da Saúde (ProSaúde).