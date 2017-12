Servidores de Cruzeiro do Sul estão com salários atrasados desde novembro

O Superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) no Acre, Tiago Caetano, informou na manhã desta quinta-feira, 7, que veículos acima de seis eixos e 42 toneladas estão proibidos de trafegar na BR-364, nos trechos entre Sena Madureira e Cruzeiro do Sul (AC).

A medida é adotada anualmente para evitar a deterioração da estrada devido o período chuvoso e, assim, assegurar a trafegabilidade no período invernoso.

A restrição é extensiva também ao veículos de carga com três eixos vão poder trafegar somente com até 18 toneladas de peso bruto total. Os de cinco eixos não devem extrapolar as 35 toneladas.

A restrição já está em vigor desde o início deste mês e ainda não tem data certa para liberação podendo ir até meados do mês de maio de 2018.