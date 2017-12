Professores municipais de Rio Branco aprovam proposta de PCCR e adicional

Os professores do município de Rio Branco aprovaram a proposta de Plano de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR), o pagamento de adicional e da PEC (prêmio de valorização), no final da tarde de quinta-feira (07/12), na Livraria Paim, em assembleia realizada pelo Sindicato dos Professores da Rede Pública de Ensino do Estado do Acre (SinproAcre). A matéria será votada pela Câmara na próxima semana.

Na proposta, os professores, incluindo os aposentados, receberão um adicional de 5% no salário de abril a novembro de 2018, sendo que em dezembro essa gratificação aumentará para 12,5% e o percentual será incorporado ao salário a partir de janeiro de 2019.

Com a proposta, a PEC será incorporada em 2019 tanbén.

A presidente do SinproAcre, Alcilene Gurgel, ressaltou que a conquista não atendeu os valores desejados pela categoria, mas que o percentual adquirido foi um passo a mais em busca da isonomia salarial.

“Esse foi um avanço. Nós não conquistamos a isonomia ainda, mas conseguimos a metade do percentual que nós queríamos que é de 12,5% e a isonomia seria 25%, mas, em 2019, nós vamos novamente para mesa de negociação e vamos buscar os outros 12,5% para conquistar a tão esperada isonomia salarial”, afirmou a presidente.

A proposta começou a ser formulada no dia 12 de julho por meio de assembleia geral e encaminhada para a Prefeitura de Rio Branco. Depois do protocolo da primeira mudança nas regras, várias reuniões foram realizadas para debater as cláusulas.

Há alguns meses, a diretoria do SinproAcre vem buscando negociar as melhorias para a classe. No dia 20 de junho, a categoria realizou uma paralisação para reivindicar um PCCR específico para a Educação, o que resultou na abertura das negociações.