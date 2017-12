A Lei é boa, mas precisa ser aplicada

No seu bojo é necessário o Projeto de Lei do vereador Manuel Marcos (PRB), aprovado na Câmara Municipal, de Rio Branco, que endurece o jogo com os bancos, fixando multas que vão de 100 mil à 300 mil reais pela demora no atendimento dos clientes. Estabelece um tempo de 30 minutos na fila em dias normais e 45 minutos em dias de pico no atendimento. Uma Lei, com o mesmo escopo, da Lei do ex-vereador Márcio Batista (PCdoB), que não saiu do papel. Para funcionar teria que acontecer incertas do PROCON e os clientes que se sentirem lesados a denunciar. O vereador Marcos fez a sua parte contra os abusos das agências bancárias, cabe agora á população fazer a sua, para que esta não seja mais uma das Leis mortas aprovadas nos Parlamentos do Brasil. O problema é que há uma descrença da população sobre os seus direitos. E não pode continuar assim. Tem que se cobrar, se exigir, não se calar.

COMBINOU COM O TCHÊ?

A secretária de Comunicação da PMRB, Andréia Fornerck, mandou nota explicando que, a SEMEIA não está num leilão político e que embora a indicação seja do PDT, a última palavra do nome indicado será do atual prefeito. Ela tem de combinar com o PDT que não há leilão. Que quer trocar a SEMEIA pela vinda do Jamil Asfury para ser candidato a Federal, pelo partido. Não brigo com a notícia, não importa quem será indicado, mas o fato é jornalístico.

LIGA PARA O PREFEITO

Ontem, um presidente de partido nanico choramingava na ALEAC pelo prestígio tamanho família do PDT. Veio me pedir para retratar o que chamava de “privilégios” do PDT. Fui lacônico: “liga para o atual prefeito”. Tu ligou? Só no Dia de São Nunca de Tarde.

O GAÚCHO É UM QUIABO

O presidente do PDT, o gaúcho Luiz Tchê, é mais liso que quiabo. Se precisar, chora para ampliar o espaço do partido. E assim vai comendo o pedaço principal do bolo da PMRB, enquanto para os demais nanicos vão sobrando os salgadinhos. A política é dos espertos.

EXATAMENTE POR ISSO

A coluna tem quarenta anos de existência e milhares de acessos diários, exatamente, por não aceitar monitoramento ou ser partidarizada. Não sou militante político, sou jornalista. O espaço sempre estará aberto para os dois lados da notícia. Varrer para baixo do tapete, não!.

BEM INTERESSANTE!

O deputado Tiririca renunciou ao mandato de deputado federal depois de sete anos na Câmara Federal e sem ir uma vez à tribuna apresentar um projeto ou participar de debates. O argumento é estar desencantado com a política. Passou 7 anos recebendo e coçando os ovos. Essa revolta nunca ocorreu quando recebia mensalmente o gordo salário. É muita hipocrisia!

PRENSADO NA ENGENHOCA

O deputado federal Moisés Diniz (PCdoB) é um político honesto e de bons propósitos. Sua desistência de ser candidato se explica: foi rifado pelo PT de ser o vice do atual prefeito da Capital e sair para a reeleição; não há como, Perpétua Almeida será a candidata única a Federal do PCdoB. E para a ALEAC teria de enfrentar Edvaldo Magalhães, Jenilson Lopes e Eduardo Farias.

O ÚNICO CAMINHO

O único caminho que resta ao deputado federal Moisés Diniz (PCdoB), se quiser disputar a

reeleição seria deixar o PCdoB, mas para isso teria de contar com forte estrutura de campanha.

É SÓ QUESTÃO DE TEMPO

A empresa que vai gerir por terceirização o HUERB já está escolhida, revelou ontem uma boa fonte do governo e que adotar a medida é um caminho sem volta, em que pese os protestos.

VAI PARA A PAUTA

A mesa diretora da ALEAC não atendeu pedidos do governo para não colocar em pauta o projeto que modifica o Pró-Saúde e está com votação prevista para terça-feira, mesmo sabendo que a aprovação sofrerá contestação da PGE, por vício de inconstitucionalidade.

FALÁCIA SEM TAMANHO

É uma falácia sem tamanho se atribuir ao Temer a culpa pela não conclusão do Shopping Popular, em execução pela PMRB. A Dilma teve tempo suficiente para liberar os recursos.

OLHO NA ALEAC

PV-PRP- PSOL. É esta a coligação pela qual o diretor do DETRAN, Pedro Longo, deverá disputar um mandato de deputado estadual. Sobre carteiras cassadas, diz que só assina as decisões.

MODO MÁRCIO DE AGIR

O candidato ao Senado, Márcio Bittar (PMDB), tenta a todo custo, usando todo tipo de artifício, detonar a candidatura do médico Eduardo Veloso (PSDB) a vice do senador Gladson Cameli (PP), na disputa do governo. Está cavando ainda mais o fosso que o separa do PSDB.

MAL SABE A ARAPUCA

O Márcio Bittar (PMDB) deveria se preocupar com a sua candidatura a senador ao invés de ficar solapando nos bastidores uma situação definida, mal sabe ele a arapuca armada para a sua candidatura. Está se esquecendo que não vai disputar uma candidatura proporcional.

ANDAR DA CARRUAGEM

Pelo andar da carruagem terá na campanha apenas o apoio aberto do PMDB e dos nanicos PTB-PPS- SOLIDARIEDADE. Os demais vão ser solidários na aparência. É sem dúvida um rapaz competente, sagaz, mas pelo gênio de dono do mundo, Márcio não consegue agrupar aliados.

CANDIDATO EM 2020

Conversei ontem com uma figura ligada ao ex-prefeito James Gomes. Traçou o seguinte panorama: “É ingenuidade do André Maia pensar que, se o Gladson ganhar o governo, a Mailza Gomes assumir o Senado, o James não terá candidato a prefeito de Senador Guiomard, em 2020”. Não discordo do comentário ouvido, o caminho do James Gomes deverá ser este.

EMPURADO PARA O PT

São fatos como este da nota acima que empurram o prefeito André Maia a buscar guarida no candidato ao governo do PT. Na política, cada um que trate de preservar seu espaço.

COMENTÁRIO DO DIA

Ontem, nas rodas da ALEAC o comentário era a postagem do Promotor Rodrigo Curti de que até novembro 461 execuções aconteceram no Estado. E que, estaticamente, é mais fácil ser assassinado aqui do que na Síria, em guerra com terroristas. Não é observação de um Mané!

DADOS VERDADEIROS

A questão é que a postagem do Promotor Rodrigo Curti retrata a realidade que vivemos, acuados de noite dentro de casa. Os que podem se cercam de câmeras de vigilância, alarmes cachorros, como forma de intimidar os bandidos, que não tem dinheiro, entrega a Deus.

BANDEIRA DA CAMPANHA

Esta questão da violência que se vive em Rio Branco, principalmente, e em outros municípios, será a principal bandeira da campanha da oposição. Isso será bisado como uma pregação. Os próprios deputados do PT se manifestam nas conversas fechadas temerosos com o desfecho.

NÃO DÁ PARA DEFENDER

Numa roda ontem na ALEAC de quatro deputados da FPA, o assunto eram as execuções diárias. É um deles foi muito taxativo: “Luis Carlos, não dá nem para defender o governo sobre esta situação, quem fizer isso pode cavar o seu buraco eleitoral. O povo já está revoltado com os políticos e se formos fazer alguma defesa das ações do governo na Segurança, é derrota certa nas urnas”.

HOMEM DO ESQUEMA

Chegou a informação que dou com reserva e espaço aberto a contestação, que por força de um acerto com o deputado federal César Messias (PSB), o governista Cícero Furtado não mais será candidato a Federal, mas á ALEAC, patrocinado pela sua madrinha Márcia Regina, Dama de Ferro do governo Tião Viana. Quem tem madrinha forte, não morre pagão.

MANOEL AGRADECE

Sendo o fato confirmado, o deputado Manoel Moraes (PSB), agradece por mais uma escada.

TURMA DA ALELUIA

Alan Rick (DEM) para deputado federal e Gemil Junior (PSDC) a estadual, são os dois nomes nos quais o Pastor Agostinho Gonçalves, da IBB, vai jogar todas as suas fichas para procurar os eleger. Será uma no cravo e outra na ferradura: Alan é oposição e Gemil da FPA.

OS CAMINHOS DO DEM

Quais são os reais caminhos do DEM nas urnas? Nomes de peso para deputado federal só tem Alan Rick (DEM), Tião Bocalom (DEM) e N. Lima (DEM). Pelo menos outros integrantes da chapa não foram apresentados. Imaginemos que todos possam ser bem votados. Isso acontecendo, elegeriam um para a Câmara Federal. Para o Senado tem o empresário Fernando Lage (DEM), cujo principal adversário é o seu partido não ser estruturado em todos os municípios. Acandidatura ao governo do Coronel PM Ulysses Araújo (PATRIOTA) ainda está para ser testada nas pesquisas de 2018, especialmente, as do meado do ano. Tem o seu forte na crítica à Segurança, que já lhe deu 6% na última pesquisa, que não é pouca coisa. Pode crescer. Terão chapa própria para deputado estadual. A coligação deve ser DEM-PATRIOTA- LIVRES. São estes os caminhos desta aliança, que vem tirando o sono dos apoiadores do candidato ao governo, senador Gladson Cameli (PP), que tem os principais partidos tradicionais da oposição a lhe apoiar e que sonhava ser o candidato único dos oposicionistas.