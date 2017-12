Sebastião Viana vai ao velório de Ilson: “Eu me orgulhava muito da amizade dele”

Amigos, admiradores e familiares de Ilson Lima do Nascimento comparecem ao velório do jornalista nesta quarta-feira, 07, em sua residência na rua 1º de Abril, no bairro Nova Esperança, em Rio Branco.

Nomes tradicionais do rádio, colegas de Ilson, como Joaquim Ferreira, Raimundo Fernandes e Reginaldo Cordeiro participam da cerimônia fúnebre do jornalista.

O governador Sebastião Viana também compareceu ao velório. Com semblante abatido, logo que chegou à residência, Viana conversou com dona Jorgete, a viúva de Ilson.

O governador conversou rápido com alguns jornalistas e cumprimentou as pessoas que estavam no local. Ao ac24horas, Viana disse que amizade de Ilson era uma honra.

“Um momento de dor. O Ilson era amado por todos, amado por todos os jornalistas e admirado. Ele fazia um jornalismo pra comunidade. Ele contava a vida do cotidiano do Acre, de ponta a ponta do Estado, dando aquele suporte a todos os repórteres pela grande Rádio Difusora Acreana. Era uma pessoa que eu me orgulhava muito da amizade dele porque ele era uma pessoa simples e ele sempre expressava a alegria e esperança para o nosso Estado.”

Ilson Nascimento, um dos profissionais mais respeitados do rádio acreano, morreu no final da tarde desta quarta-feira, 06, na UTI do Hospital das Clínicas em Rio Branco, aos 67 anos. Ele vinha fazendo um tratamento de hemodiálise e havia sofrido uma parada cardiorrespiratória.

Ele atuava no jornalismo desde 1972. Seu trabalho mais marcante foi na Rádio Difusora Acreana, onde trabalhou durante 30 anos.

O sepultamento de Ilson Nascimento acontece às 16h no cemitério São João Batista.