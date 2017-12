Políticos do Acre lamentam morte do jornalista Ilson Nascimento

Políticos do Acre lamentaram via Facebook, a morte do jornalista Ilson Nascimento (67 anos), importante nome do rádio acreano.

O senador Jorge Viana fez um resumo da biografia do jornalista e lembrou a forma generosa com que Ilson recebia as pessoas na Rádio Difusora, emissora onde Ilson atuou por 30 anos.

“O dia de hoje termina com uma triste notícia: a morte do amigo radialista Ilson Nascimento, aos 67 anos, um dos pioneiros da nossa Rádio Difusora Acreana. O Ilson é um exemplo de vida, de dedicação ao jornalismo e ao trabalho. Sentirei muito sua falta quando for visitar a rádio e não encontrar sua simpatia e amizade”, lembrou Viana.

O deputado federal Raimundo Angelim disse que recebeu a notícia da morte de Ilson Nascimento com muita tristeza.

“Foi com muita tristeza que recebi a notícia da morte do radialista Ilson Nascimento. Um amigo das antigas, desde o tempo dos bancos escolares, ainda do Colégio Nossa Senhora das Dores.”

O senador Gladson Cameli recordou que Ilson sempre foi uma pessoa receptiva e um amigo compromissado com a ética.

“Só tenho a agradecer pelo privilégio de ter desfrutado da amizade de um profissional dedicado à notícia, aos amigos e acima de tudo compromissado com o jornalismo, a ética e a missão de servir bem ao próximo, como sempre testemunhei no sorriso e palavras do amigo Ilson Nascimento todas as vezes que me recebeu para entrevistas no programa Gente em Debate, na Rádio Difusora Acreana.”

Ilson Nascimento, um dos profissionais mais respeitados do rádio acreano, morreu no final da tarde desta quarta-feira, 06, na UTI do Hospital das Clínicas em Rio Branco.