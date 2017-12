Oposição saiu do grupo… Votação e aprovação de lei sobre o Conselho Tarifário abala relações entre colegas na Câmara

O prefeito de Plácido de Castro Gedeon Barros reuniu nesta quarta-feira, 06, servidores do quadro da educação, gestores municipais, trabalhadores, empresa contratada e representantes de entidades da sociedade civil para comunicar a retomada da construção da creche infantil do Bairro Taumaturgo, oriunda do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, iniciada em 2012 e que estava parada há mais de dois anos e anunciou também a injeção de recursos próprios do município e a sua meta de conclusão para 2018.

A presidente das associações de moradores de bairros de Plácido de Castro, Antônia Aquino, frisou a importância do resgaste da construção da creche pelo alcance social às famílias que possuem crianças e que precisam trabalhar; a presidente do Sinteac, Jesilei Leão enfatizou o grande avanço educacional que terá o município com a concretização da creche infantil.



Em sua fala o prefeito Gedeon Barros agradeceu o empenho da secretaria de planejamento pelo esforço desempenhado para a retomada dos projetos do município e também os ajustes para o equilíbrio fiscal que exigiram alguns cortes necessários para sobrar recursos para investimento em educação.

“Quando assumimos, todas as obras estavam paralisadas e com diversos problemas. Nossa gestão foi elogiada pela AMAC em Brasília pelo avanço que tivemos. Somente nessa obra da creche, que tinha virado um elefante branco, iremos desembolsar mais de 350 mil reais de recursos próprios para poder finalizá-la e não devolver recursos, e se Deus nos ajudar, na metade de 2018 estaremos com esta creche concluída para atender mais de 240 crianças do município”, finalizou o prefeito.