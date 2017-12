Obrigado, meu velho amigo

O Acre será representado por dois atletas alunos do Projeto de Karatê da Universidade Federal do Acre (UFAC) – Projeto Karatê Um Caminho Para a Educação – na primeira Seletiva Pré- olímpica de Karatê do país, que acontece neste final de semana, nos dias 8 e 9 de dezembro, na cidade Araguaína em Tocantins.

Para a coordenadora, criadora do Projeto e também professora do curso de Educação Física da UFAC, Shirley Batista, “é um orgulho muito grande para todos nós termos formado atletas de auto rendimento participando de seletiva pré-olímpica, já nos é uma vitória enorme. E é um momento único para a Universidade e para o curso de Educação Física. Isso nos proporciona muita alegria e imensa satisfação principalmente pelo fato de eu ter tido a oportunidade de criar e coordenar este projeto.”

David Dias e Jullyano Chaves são os nomes dos atletas que estão representando o Estado do Acre em Araguaína – TO. “A nossa expectativa primeiro é dar o nosso melhor. A gente conhece a nossa capacidade e também sabemos que aqui temos os melhores atletas do brasil e não vai ser fácil. Chegar até aqui já é um grande vitória.” Comentou Jullyano.

Para David “Sou muito grato por ter conhecido o karatê na universidade que estudei, hoje sou formado, e graças ao apoio da UFAC que nos trouxe até aqui para representar a minha federação nessa seletiva vim dar o meu melhor e segurar a bandeira do meu estado.” Acrescenta David.

Para Gleidson Dias, professor do Projeto e Sensei de 1º Dan dek, “Quando recebemos o convite para os nossos alunos participarem da seletiva pré-olímpica, foi de grande alegria e orgulho para todos nós. Graças ao apoio da Universidade, seus professores e a Pro Reitoria de Extensão (ProEx), foi possível chegar até a cidade de Araguaína, onde acontecerá o evento neste final de semana.” Todo o evento será transmitido ao vivo pelo canal oficial do Youtube, o CBK Play e as finais serão transmitidos no sábado (9), às 10h pelo canal SPORTV.

Do Campeonato

Os selecionados farão parte da Seleção Brasileira Olímpica, que disputará o Ranking Olímpico Nacional 2018 para definir o representante brasileiro no Campeonato Mundial Sênior. Além da classificação para a Seleção Brasileira, o campeão Pré-Olímpico estará automaticamente classificado para o Pan-Americano 2018.