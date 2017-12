Sebastião Viana lamenta morte do jornalista Ilson Nascimento: “Ícone do bom jornalismo”

O governador Sebastião Viana lamentou por meio de sua página no Facebook a morte do jornalista Ilson Nascimento (67), um dos profissionais mais respeitados do rádio acreano, ocorrida no final da tarde desta quarta-feira, 06, na UTI do Hospital das Clínicas em Rio Branco.

“Partiu o querido Ilson Nascimento, ícone do bom jornalismo comunitário, âncora da nossa Difusora Acreana”, disse Viana, que também emitiu nota lamentando o falecimento do jornalista.

Há meses, Ilson fazia tratamento de hemodiálise no HC. Durante o período do tratamento ele teve uma parada cardiorrespiratória e ultimamente vinha sendo alimentado através de sonda.

Ilson Nascimento começou sua vida no jornalismo em 1972, dos quais 28 anos dedicados à Rádio Difusora Acreana. Sempre foi considerado um servidor público exemplar de extrema entrega ao jornalismo da RDA. Não à toa foi premiado em 2004 com uma medalha pelos serviços prestados ao Estado do Acre.

O corpo de Ilson Nascimento é velado em sua residência no bairro Nova Esperança em Rio Branco.