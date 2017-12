Secretário do PPS Souzinha é expulso do partido por grupo de pré candidata do PDT

Luiz Francisco de Souza, o Souza do PPS, deixou a diretoria executiva do partido depois de militar por quase vinte anos em defesa da sigla.

Souza foi convidado a sair da função que ocupava pelo novo grupo que assumiu o PDT, liderado pela presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Rosana Nascimento.

Segundo Souza, Rosana chegou trazendo pessoas que possuem origem política no PT e de imediato iniciaram a implantação de regras semelhantes as praticadas por partidos de esquerda.

¨Eu construí a história desse partido e agora chegam esses pessoas se dizendo donos do PPS. Por não concordar com essa forma de política por imposição, achei melhor deixa o caminho livre e seguir meu caminho. Vou abraçar uma candidatura para federal e estadual e continuar meu trabalho. Mas não vou me submeter a esse tipo de situação¨, disse Souza.

Rosana Nascimento foi empossada como presidente do PPS no Acre no mês de outubro.