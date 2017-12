Proposta que reduz benefício do saidão de presos avança no Senado

Foi publicado outros cinco editais de Notificações na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), desta terça-feira (5), pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/Ac). No total são 2.650 motoristas autuados. A maioria dos listados foram citados devido a impossibilidade de entrega da notificação por via remessa postal (Correios).

Estes terão um prazo de 15 dias para apresentarem defesa administrativa mediante entrega de formulário devidamente preenchido de forma legível e assinado junto a JARI.

Já no edital de Notificação de Nº 30/2017, quase mil motoristas que não apresentaram defesa administrativa por terem perdido o prazo terão até 30 dias para o pagamento da multa com desconto de 80% do valor.