Oi comunica a Anatel que foi alvo de atentado no Acre

A Empresa de Telefonia Oi comunicou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que foi alvo de sabotagem por bandidos, entre os dias 2 e 3 de dezembro. Segundo o comunicado publicado nesta quarta-feria, 6, na página oficial da Anatel, os assaltantes teriam provocado o rompimento do cabo de fibra ótica no trecho de Sena Madureira e Cruzeiro do Sul com o objetivo de evitar que o alarme da agência bancária de Sena Madureira fosse disparado.

A empresa de telecomunicações informou que o ataque ocorreu já na Regional do Juruá, no cabo que passa a margem da BR-364. O serviço foi interrompido duas vezes pelos mesmos acusados que voltaram ao local do reparo e tornaram a cometer o atentado, porque o assalto ainda estava ocorrendo.

A empresa informou ainda a Anatel que realizou o reparo ainda na manhã do domingo (3), mas meia hora depois os assaltantes cortaram novamente o cabo porque o assalto ainda estava em andamento.

A sabotagem teria ocorrido entre os quilômetros 19 e 20, deixando todo o Juruá sem comunicação por meio de internet e telefone por cerca de três horas.

Os bandidos teriam tentado assaltar o Banco do Brasil, realizando um buraco em uma parede até chegar ao cofre, mas houve um erro no planejamento e eles saíram em outra sala, distante do cofre. O crime teria ocorrido entre 4 horas e 6 horas. Com o sistema de comunicação cortado, a polícia soube do crime depois das 6 horas da manhã.

LINK DA ANATEL: http://www.anatel.gov.br/institucional/component/content/article?id=1844