Angelim coordena discussão sobre Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano

A implementação do Sistema Nacional de Planejamento Urbano foi tema da última edição do ano do Fórum Interativo de Desenvolvimento, na Câmara dos Deputados, realizado nesta quarta-feira (6). Arquitetos e urbanistas e parlamentares discutiram o tema na audiência pública com a presença de vários especialistas e conduzida pelo deputado federal Raimundo Angelim (PT-AC), membro da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara. O Fórum é uma iniciativa da comissão, em parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR).

“O Fórum Interativo discutiu o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, aprovado na 5º Conferência Nacional das Cidades, em novembro de 2013, mas que ainda não virou lei. A ideia é estabelecer diretrizes e princípios nacionais

compartilhados por todos os níveis de governo para gerenciamento das políticas urbanas. O sistema funcionaria de forma integrada e operaria com recursos públicos e responsabilidades partilhadas entre a União, Estados e Municípios.”, explicou Angelim.

O Fórum foi criado como espaço permanente de debates sobre os grandes temas nacionais relacionados ao Urbanismo.

“Um dos objetivos da minha gestão à frente da comissão é estimular o compartilhamento de conteúdo e o fomento às discussões propositivas. O Fórum vem nesta perspectiva, uma vez por mês, com parceiros respeitados na área, e realizado antes das reuniões ordinárias. Planejo que se torne um legado para o nosso colegiado”, declarou o presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU), deputado Givaldo Vieira (PT-ES).